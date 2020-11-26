協尋「飛飛」！北市動物園證實：截肢石虎疑挖岩壁鑽出去

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協尋「飛飛」！北市動物園證實：截肢石虎疑挖岩壁鑽出去

編輯林莞茜/綜合報導

calendar_today2020-11-26 17:26:59

石虎飛飛
▲4歲雌性石虎「飛飛」逃脫北市動物園，右後腳因傷重截肢。（圖／台北市立動物園提供）
台北市立動物園9月曾發生園區內的食蟻獸「小紅」逃脫事件，至今仍未尋回，近日又爆出石虎「飛飛」下落不明，動物園再調閱監視器畫面發現，石虎出現在戶外活動場靠近頂網的人造仿岩上方，隨後在鑽入仿岩的破口後就消失於畫面中，研判她進入仿岩內部，因此保育員於仿岩6處打洞增加出口並擺放食物，希望能吸引石虎自行返家。
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台北市立動物園參與林務局野生動物收容救傷計畫，石虎「飛飛」是行政院農業委員會特有生物保育中心於今年6月2日借殖到台北市立動物園、估計約近4歲的雌性個體，在7月20日完成檢疫後移入台灣動物區照養。為提升動物福祉，避免動物於夜間在相對狹小的室內欄舍發展出刻板行為，動物園在考量石虎為夜行性動物，在夜間更需要活動空間，因此於夜間開放戶外活動場，讓石虎能自由選擇使用。
不過就在22日上午9時許保育員依規進行巡查時，卻找不到飛飛的蹤跡，並立即通報同仁進入活動場協助搜查、調閱監視器，園區表示，在透過影像發現飛飛在當天7點6分至13分之間，出現在戶外活動場中間靠近頂網的人造仿岩上方，持續有抓扒仿岩的動作，而後「飛飛」就鑽入仿岩的破口，消失於畫面中，之後便未再看到「飛飛」的蹤影，研判她應該是進入仿岩內部。

園方指出，本月20日是第一次讓石虎飛飛自由進出戶外活動場及室內欄舍，飛飛也在隔日清晨返回室內休息，而後當天傍晚再度讓飛飛自由進出，但在隔一日上午巡查時，即找不到動物的蹤跡。

園方表示，石虎活動場中的仿岩結構錯綜複雜，因此保育員利用具有夜視功能的監視器深入了解內部構造，結合動物習性及評估可能移動的範圍後，於仿岩6處打洞增加出口，並在洞口架設木板幫助動物有更多的機會離開仿岩內部。此外，保育員亦於仿岩洞口與室內欄舍擺放食物，希望能吸引動物自行返家，可惜截至目前皆無發現動靜。目前動物園的同仁仍持續巡查相聯通的仿岩，查看是否有其他破口並立即封補，降低動物脫離臺灣動物區的範圍，另考量石虎為高敏感度的動物，將盡可能減少干擾讓動物逐漸放鬆警戒心，願意自行探索環境，增加出洞的可能性。

▲保育員於仿岩6處打洞增加出口，並在洞口架設木板幫助動物有更多的機會離開仿岩內部。此外，保育員亦於仿岩洞口與室內欄舍擺放食物，希望能吸引動物自行返家。（圖／台北市立動物園提供）
▲保育員於仿岩6處打洞增加出口，並在洞口架設木板幫助動物有更多的機會離開仿岩內部。此外，保育員亦於仿岩洞口與室內欄舍擺放食物，希望能吸引動物自行返家。（圖／台北市立動物園提供）
 
園區說明石虎飛飛是救傷收容的個體，右後腳因傷重截肢，在外觀上與其他個體有明顯的差異，若民眾有發現石虎飛飛的蹤跡，請保持安全距離，不要驚擾了動物，並立即通報臺北市立動物園。
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