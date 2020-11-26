江西異議人士偷渡尋庇護被遣返？陸委會澄清：依規定處理
江西異議人士偷渡尋庇護被遣返？陸委會澄清：依規定處理
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-11-26 17:58:43
中國江西異議份子溫起鋒 2016 年曾經駕船從廈門偷渡至金門，並在台灣尋求政治庇護，以替代收容的方式，在台滯留超過 3 年。溫起鋒稱，自己在台灣 4 年多未取得身分證，並在日前被台灣遣返回中國大陸。陸委會今（ 26 ）日回應，溫先生確實有向內政部移民署提出長期居留申請，因為不符合台灣方面的規定而協助溫先生返回中國大陸。
溫起峰自稱，曾經參與聲援六四運動、呼籲釋放劉曉波等民主運動，因為是異議份子而遭到中國大陸政府打壓，曾向泰國、歐洲等國尋求庇護，2017 年溫起鋒結束非法入境服刑後，曾希望聯絡美國政府群求政治庇護，但也表示留在台灣也不錯。陸委會發言人邱垂正表示，溫先生在台替代收容，是其提出政治考量專案，經過內政部移民署邀請相關機關，召開多次審查會議後，認為溫先生符合專案長期居留的條件。然而，至今溫先生未能提供（政治庇護）足夠的證據與條件。邱垂正指出，溫先生曾在 2013 年以「觀光名義」來台，返回中國大陸後仍有前往第三國的出入境紀錄，後 2016 年溫先生偷渡來台，在台以專案替代收容期間，未遵守相關收容替代處分的規定、未按時至移民署報到，同時溫先生也曾多次表示，如果無法取得居留資格，盼早日返回大陸。因此，內政部考量到此案涉及非法入境，在尊重當事人意願的情況下協助溫先生返回中國大陸。