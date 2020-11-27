《HIStory4》來了！小金城武和他假戲真做　談辦公室戀情

BL浪漫喜劇《HIStory4-近距離愛上你》主演群涂善存、安俊朋、陳立安、林嘉威及紀欣伶日前出席開鏡儀式，4位主演平均身高超過184公分，長相帥氣、身材修長，堪稱「高顏值撕漫男」組合，連唯一女主角紀欣伶身高都有174公分，穿起高跟鞋逼近180公分，5人一字排開，大長腿格外受矚目。

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▲《HIStory4-近距離愛上你》卡司曝光，將於明年上檔。（圖 / LINE TV提供）

× ▲《HIStory4-近距離愛上你》卡司曝光，將於明年上檔。（圖 / LINE TV提供）

有「小金城武」之稱的涂善存擁有一雙濃眉電眼，這次飾演婚顧公司業務一部經理「蕭立呈」，外表陽光帥氣，個性豪爽，面對感情喜歡「直球」對決。劇中為了追求小時候的初戀對象、同時也是腐女的「劉美芳（紀欣伶 飾）」，找上陳立安飾演的禁慾系貴公子「藤沐仁」，組成「呈仁CP」賣腐吸引對方注意，沒想到假戲真做，兩位直男互掰彎，大談辦公室戀情。林嘉威、安俊朋則挑戰「繼兄弟」的禁斷之戀，腹黑兄控與純情暖男「永幸CP（傅永傑、葉幸司）」令人期待。

戲外涂善存與陳立安已是舊識，開拍前密集排練，幾乎天天見面，他自爆與陳立安排對手戲時，可能情緒起伏太大，「排練完突然流鼻血！」嚇壞大家。至於外表美型有如「撕漫男」的陳立安，身材高挑逼近10頭身，飾演舉止優雅、個性高冷的業務二部經理「藤沐仁」，他透露有次排練太入戲淚崩，一時無法出戲，「當時情緒突然湧上來，我立刻喊暫停衝出門外冷靜，眼淚卻一直掉不停。」

▲《HIStory4-近距離愛上你》日前舉行開鏡儀式。（圖 / LINE TV提供）

× ▲《HIStory4-近距離愛上你》日前舉行開鏡儀式。（圖 / LINE TV提供）

安俊朋飾演婚顧公司創意總監「葉幸司」，有顆體貼的心，常常笑口常開，是療癒系暖男一枚，與涂善存、陳立安是同事關係，對沒有血緣的弟弟相當寵愛。林嘉威則化身腹黑兄控，飾演醫學院學生，對無血緣的哥哥葉幸司異常執著。安俊朋受訪爆料，林嘉威非常容易臉紅，有次排戲整個人臉漲紅，讓他險些笑場，「他原本好好的，結果下一秒臉漲紅，差一點笑出來。」《HIStory4-近距離愛上你》將於明年上檔。