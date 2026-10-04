全民關心中央政府2027年普發一萬，好消息是，不用等到明年普發現金！2026普發一萬地方加碼最新進度來了！全台10月最多「每人現金6000元」開放領取，5縣市地方包括：彰化縣竹塘鄉、雲林縣林內鄉、彰化縣花壇鄉、宜蘭縣頭城鎮、台東縣延平鄉，《NOWNEWS今日新聞》整理領取對象、申請資格、發放金額、時間地點怎麼領一次掌握。

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總統賴清德宣布的明年普發一萬什麼時候發？全民都關心，有機會加碼普發2萬元？行政院、立法院、財政部都透露最新進度，最快目標鎖定2027年農曆年前發放，來不及則最晚明年2月20日元宵節前發放。惟正確領取時間仍須等待立法院完成總預算審議而定。不等明年！全台各地方政府2026年最新加碼自辦各項津貼補助，10月還有最多「每人現金6000元」什麼時候領？《NOWNEWS今日新聞》一次整理。

◾️5地方最新發放領取進度：
彰化縣竹塘鄉「每人3000元」生活慰問金
雲林縣林內鄉「每人3600元」生活慰助金
彰化縣花壇鄉「每人6000元」振興經濟禮金
宜蘭縣頭城鎮「每人3000元」振興經濟金
台東縣延平鄉「每人5000元」振興禮金

📌彰化縣竹塘鄉「每人3000元」關懷鄉民生活慰問金！10/5開放領取

領取資格：

　115年6月30日設籍竹塘鄉且造冊日仍持續在籍者。

發放金額：

　「每人3000元整」關懷鄉民生活慰問金。

發放時間：

　第一階段：

　　115年10月5日至115年12月15日，8:00-12:00，於各村活動中心或指定地點領取。

　第二階段：

　　115年10月29日09:00-16:00至12月15日17:00止，至鄉公所領取。

注意事項：

　提醒鄉民攜帶身分證、印章。如果要代領，代領人的身分證和印章、委託書及戶口名簿也要帶喔。

📌雲林縣林內鄉「每人3600元」生活慰助金：鄉公所領取

發放資格：

　一、115年3月31日（含）前已設籍林內鄉，且於115年5月27日（含）前未遷出或死亡除戶者。

　二、115年3月31日（含）前出生之新生兒，並於領取期限前完成戶籍登記者。

發放金額：

　每位符合資格鄉民發放新台幣3600元。

發放時間：

　一、115年7月27日至8月9日，依各村指定時間及地點領取現金。

　二、115年8月10日至9月9日，至林內鄉公所領取現金。

　三、115年9月14日至12月31日，林內鄉公所受理紙本申請匯款轉帳或領取支票。

2026普發一萬發錢了！林內鄉「每人現金3600元」　最後領取方式一覽

▲雲林縣林內鄉發放每人「現金3600元」生活慰助金！第三階段領取中。（圖／雲林縣林內鄉公所FB）
▲雲林縣林內鄉發放每人「現金3600元」生活慰助金！第三階段領取中。（圖／雲林縣林內鄉公所FB）
📌彰化縣花壇鄉「每人6000元」振興經濟禮金：鄉公所補領

領取資格：

　今年2026年3月1日（含當日）前設籍花壇鄉的居民。

領取金額：

　每人「現金6000元」。

發放時間：

　一、7月20日至8月14日，於「各村定點」發放。

　二、8月19日至11月30日，每周三於「花壇鄉公所」補領。

2026普發一萬加碼！花壇鄉「每人現金6000元」　領取資格一次看

▲響應普發一萬，彰化縣花壇鄉「每人6000元」振興經濟禮金，加碼補助紅包。（圖／翻攝自彰化縣花壇鄉公所FB）
▲響應普發一萬，彰化縣花壇鄉「每人6000元」振興經濟禮金，加碼補助紅包。（圖／翻攝自彰化縣花壇鄉公所FB）
📌宜蘭縣頭城鎮「每人3000元」振興經濟禮金：預計10月發放

發放資格：

　一、自治條例經頭城鎮民代表會審議通過日（含當日）前已設籍頭城鎮，且發放當日仍設籍之鎮民。

　二、115年12月31日（含當日）前出生並完成頭城鎮出生登記之新生兒，且父或母一方（或雙方）於代表會審議通過日（含當日）前已設籍頭城鎮，並於發放當日仍設籍頭城鎮者。

發放金額：

　每人新台幣3000元振興經濟禮金。

發放時間：

　預計10月起採現金發放方式辦理，詳細地點與方式待公所公告。

📌台東縣延平鄉「每人5000元」振興禮金：預計2027農曆春節前發放

發放金額：

　「每人5000元」振興禮金。

發放時間：

　預計將於2027年農曆春節前完成發放。

台東縣延平鄉加碼，原先規畫發放鄉民每人3000元振興禮金，8月鄉民代表會提高至發放5000元、並已於9月通過執行辦法。目前進度為審議預算程序階段，預計將於2027年農曆春節前完成發放。不過明年度總預算須待10月代表會審議通過後，才能依規定辦理發放。

鄉公所表示，目前估計符合發放資格者約2000～3000人，關於設籍基準日及領取方式，尚待公所公布完整細節。

縣市

地方

發放金額

發放日期

彰化縣

竹塘鄉

3000元生活慰問金

10月5日至10月23日

10月29日至12月15日

雲林縣

林內鄉

3600元生活慰助金

9月14日至12月31日

彰化縣

花壇鄉

6000元振興經濟禮金

8月19日至11月30日

宜蘭縣

頭城鎮

3000元振興經濟金

預計10月發放（待公告）

台東縣

延平鄉

5000元振興禮金

預計2027年農曆春節前發放
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蕭涵云編輯記者

畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

以時尚流行敏銳度打開眼界，喜歡追求「美...