全民關心中央政府2027年普發一萬，好消息是，不用等到明年普發現金！2026普發一萬地方加碼最新進度來了！全台10月最多「每人現金6000元」開放領取，5縣市地方包括：彰化縣竹塘鄉、雲林縣林內鄉、彰化縣花壇鄉、宜蘭縣頭城鎮、台東縣延平鄉，《NOWNEWS今日新聞》整理領取對象、申請資格、發放金額、時間地點怎麼領一次掌握。
總統賴清德宣布的明年普發一萬什麼時候發？全民都關心，有機會加碼普發2萬元？行政院、立法院、財政部都透露最新進度，最快目標鎖定2027年農曆年前發放，來不及則最晚明年2月20日元宵節前發放。惟正確領取時間仍須等待立法院完成總預算審議而定。不等明年！全台各地方政府2026年最新加碼自辦各項津貼補助，10月還有最多「每人現金6000元」什麼時候領？《NOWNEWS今日新聞》一次整理。
◾️5地方最新發放領取進度：
彰化縣竹塘鄉「每人3000元」生活慰問金
雲林縣林內鄉「每人3600元」生活慰助金
彰化縣花壇鄉「每人6000元」振興經濟禮金
宜蘭縣頭城鎮「每人3000元」振興經濟金
台東縣延平鄉「每人5000元」振興禮金
📌彰化縣竹塘鄉「每人3000元」關懷鄉民生活慰問金！10/5開放領取
領取資格：
115年6月30日設籍竹塘鄉且造冊日仍持續在籍者。
發放金額：
「每人3000元整」關懷鄉民生活慰問金。
發放時間：
第一階段：
115年10月5日至115年12月15日，8:00-12:00，於各村活動中心或指定地點領取。
第二階段：
115年10月29日09:00-16:00至12月15日17:00止，至鄉公所領取。
注意事項：
提醒鄉民攜帶身分證、印章。如果要代領，代領人的身分證和印章、委託書及戶口名簿也要帶喔。
📌雲林縣林內鄉「每人3600元」生活慰助金：鄉公所領取
發放資格：
一、115年3月31日（含）前已設籍林內鄉，且於115年5月27日（含）前未遷出或死亡除戶者。
二、115年3月31日（含）前出生之新生兒，並於領取期限前完成戶籍登記者。
發放金額：
每位符合資格鄉民發放新台幣3600元。
發放時間：
一、115年7月27日至8月9日，依各村指定時間及地點領取現金。
二、115年8月10日至9月9日，至林內鄉公所領取現金。
三、115年9月14日至12月31日，林內鄉公所受理紙本申請匯款轉帳或領取支票。
2026普發一萬發錢了！林內鄉「每人現金3600元」 最後領取方式一覽
📌彰化縣花壇鄉「每人6000元」振興經濟禮金：鄉公所補領
領取資格：
今年2026年3月1日（含當日）前設籍花壇鄉的居民。
領取金額：
每人「現金6000元」。
發放時間：
一、7月20日至8月14日，於「各村定點」發放。
二、8月19日至11月30日，每周三於「花壇鄉公所」補領。
2026普發一萬加碼！花壇鄉「每人現金6000元」 領取資格一次看
📌宜蘭縣頭城鎮「每人3000元」振興經濟禮金：預計10月發放
發放資格：
一、自治條例經頭城鎮民代表會審議通過日（含當日）前已設籍頭城鎮，且發放當日仍設籍之鎮民。
二、115年12月31日（含當日）前出生並完成頭城鎮出生登記之新生兒，且父或母一方（或雙方）於代表會審議通過日（含當日）前已設籍頭城鎮，並於發放當日仍設籍頭城鎮者。
發放金額：
每人新台幣3000元振興經濟禮金。
發放時間：
預計10月起採現金發放方式辦理，詳細地點與方式待公所公告。
📌台東縣延平鄉「每人5000元」振興禮金：預計2027農曆春節前發放
發放金額：
「每人5000元」振興禮金。
發放時間：
預計將於2027年農曆春節前完成發放。
台東縣延平鄉加碼，原先規畫發放鄉民每人3000元振興禮金，8月鄉民代表會提高至發放5000元、並已於9月通過執行辦法。目前進度為審議預算程序階段，預計將於2027年農曆春節前完成發放。不過明年度總預算須待10月代表會審議通過後，才能依規定辦理發放。
鄉公所表示，目前估計符合發放資格者約2000～3000人，關於設籍基準日及領取方式，尚待公所公布完整細節。
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◾️5地方最新發放領取進度：
彰化縣竹塘鄉「每人3000元」生活慰問金
雲林縣林內鄉「每人3600元」生活慰助金
彰化縣花壇鄉「每人6000元」振興經濟禮金
宜蘭縣頭城鎮「每人3000元」振興經濟金
台東縣延平鄉「每人5000元」振興禮金
📌彰化縣竹塘鄉「每人3000元」關懷鄉民生活慰問金！10/5開放領取
領取資格：
115年6月30日設籍竹塘鄉且造冊日仍持續在籍者。
發放金額：
「每人3000元整」關懷鄉民生活慰問金。
發放時間：
第一階段：
115年10月5日至115年12月15日，8:00-12:00，於各村活動中心或指定地點領取。
第二階段：
115年10月29日09:00-16:00至12月15日17:00止，至鄉公所領取。
注意事項：
提醒鄉民攜帶身分證、印章。如果要代領，代領人的身分證和印章、委託書及戶口名簿也要帶喔。
📌雲林縣林內鄉「每人3600元」生活慰助金：鄉公所領取
發放資格：
一、115年3月31日（含）前已設籍林內鄉，且於115年5月27日（含）前未遷出或死亡除戶者。
二、115年3月31日（含）前出生之新生兒，並於領取期限前完成戶籍登記者。
發放金額：
每位符合資格鄉民發放新台幣3600元。
發放時間：
一、115年7月27日至8月9日，依各村指定時間及地點領取現金。
二、115年8月10日至9月9日，至林內鄉公所領取現金。
三、115年9月14日至12月31日，林內鄉公所受理紙本申請匯款轉帳或領取支票。
2026普發一萬發錢了！林內鄉「每人現金3600元」 最後領取方式一覽
領取資格：
今年2026年3月1日（含當日）前設籍花壇鄉的居民。
領取金額：
每人「現金6000元」。
發放時間：
一、7月20日至8月14日，於「各村定點」發放。
二、8月19日至11月30日，每周三於「花壇鄉公所」補領。
2026普發一萬加碼！花壇鄉「每人現金6000元」 領取資格一次看
發放資格：
一、自治條例經頭城鎮民代表會審議通過日（含當日）前已設籍頭城鎮，且發放當日仍設籍之鎮民。
二、115年12月31日（含當日）前出生並完成頭城鎮出生登記之新生兒，且父或母一方（或雙方）於代表會審議通過日（含當日）前已設籍頭城鎮，並於發放當日仍設籍頭城鎮者。
發放金額：
每人新台幣3000元振興經濟禮金。
發放時間：
預計10月起採現金發放方式辦理，詳細地點與方式待公所公告。
📌台東縣延平鄉「每人5000元」振興禮金：預計2027農曆春節前發放
發放金額：
「每人5000元」振興禮金。
發放時間：
預計將於2027年農曆春節前完成發放。
台東縣延平鄉加碼，原先規畫發放鄉民每人3000元振興禮金，8月鄉民代表會提高至發放5000元、並已於9月通過執行辦法。目前進度為審議預算程序階段，預計將於2027年農曆春節前完成發放。不過明年度總預算須待10月代表會審議通過後，才能依規定辦理發放。
鄉公所表示，目前估計符合發放資格者約2000～3000人，關於設籍基準日及領取方式，尚待公所公布完整細節。
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縣市
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地方
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發放金額
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發放日期
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彰化縣
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竹塘鄉
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3000元生活慰問金
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10月5日至10月23日
10月29日至12月15日
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雲林縣
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林內鄉
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3600元生活慰助金
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9月14日至12月31日
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彰化縣
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花壇鄉
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6000元振興經濟禮金
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8月19日至11月30日
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宜蘭縣
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頭城鎮
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3000元振興經濟金
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預計10月發放（待公告）
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台東縣
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延平鄉
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5000元振興禮金
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預計2027年農曆春節前發放