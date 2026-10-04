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傳說中那位讓全民都能在機場辦護照的始祖長大了！一名外型亮眼的美國留學生近日在Threads掀起話題，多張在紐約街拍吸引超過3萬人按讚，不過隨後他卻馬上被起底是前副總統吳敦義的孫子，當年出國時因為護照期限不夠，讓爺爺急忙讓人幫忙在機場趕工出一本新的護照，掀起軒然大波。日前一名網友在Threads分享自己的美國留學生活，並寫下「 紐約真的是留學生的天堂開局」，可見他正在紐約大學電影系就讀中，同時還兼任模特兒，他也分享自己的帥氣街拍照，以及在美國這個文化熔爐中，能品嘗到的許多異國料理的照片。如果只有照片可能沒人在乎，但發文的人可是一個會打扮的大帥哥！因此貼文公開後瞬間吸引超過3萬名網友按讚，這個帥哥也馬上被酸民攻擊，「有錢的留學生去哪都是天堂開局」、「少爺是去渡假的」、「到底要多有錢才可以去了紐約然後覺得是天堂開局」、「有錢到哪都是天堂。」不僅如此，他的真實身分也馬上被肉搜出來，那就是前副總統吳敦義的親孫子，就是在2013年時，原本要跟媽媽吳子安一起去帛琉旅遊，結果到機場才發現護照效期不夠，因此媽媽只好打電話向時任副總統（爸爸）吳敦義求助，最後外交部被施壓只好在2小時趕出一本新護照讓兩人出國。雖然當時吳敦義對外道歉，表示造成困擾很抱歉。根據了解，有意在機場辦急件護照者，需要「護照效期低於6個月、在12小時內起飛訂票者」才有資格申辦，製作時間約為3小時，且需另收3600元急件費。