泰國皇室驚傳「豔照門」！專家曝：幕後主使是她

泰國皇室後宮鬥爭複雜，前陣子才從冷宮復出、恢復頭銜的貴妃詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）近日被爆出上千張性感照流出，其中不乏露出腋毛、乳溝等照片，儘管尺度不算太誇張，但以皇室貴妃來說可算是對形象的一大重傷。長期觀察泰國皇室的英國記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）指出，這很可能是皇后素提達（Queen Suthida）打擊詩妮娜的手段。

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近日，有不少人收到這組貴妃性感照，包括流亡在外的泰國異議人士巴溫、日本京都大學副教授帕溫（Pavin Chachavalpongpun）等，而他們也在各自臉書上公開這組照片。從釋出照片中可以看到，有許多貴妃詩妮娜以相當親密角度拍攝的照片、其中更有穿著細肩帶性感裙裝、禮服等照片，或身穿無袖上衣、露出腋毛的照片，引發網友討論。

記者馬歇爾也於 22 日在推特表示，這組照片他也曾在八月時收到，是一個記憶卡、內含數量達一千四百多張的貴妃私人照。他表示，這些照片都是從詩妮娜過去用過的三隻iPhone手機中取得，且是 2012 至 2014 年間拍攝的，並非近照。

▲貴妃詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）近日被爆出上千張性感照流出，其中不乏露出腋毛、乳溝等照片。（圖／翻攝自臉書）

他進一步表示，這些照片大多有色情、親密之成分，可能是拍下來要傳給泰王的照片。他在收到後之所以沒有公開這組照片，乃因泰國皇室宮鬥複雜，這很可能是王后素提達向貴妃開戰的舉動，他不想參與其中，更不想在其中扮演任何推波助瀾的角色。

泰王瓦吉拉隆功於2019年 5 月迎娶第 4 任妻子素提達（Suthida）為皇后後，於 7 月再立情婦詩妮娜為妃，然卻在短短三個月後褫奪她的頭銜，以對國王不忠、試圖阻擋正宮皇后加冕、野心過大等理由褫奪她的王室封號和軍銜，將她貶為庶民，更讓她鋃鐺入獄。

沒想到她卻在今年八月底谷底翻身，恢復寵妃身份及所有頭銜，近日更頻繁出席皇室活動、為泰王增添「親民形象」。現在又被爆出「艷照門」，跌宕起伏的發展令外界霧裡看花，也坐等皇室回應。