單親媽勒死2兒遭判死刑　隋棠爆氣：在位者有注視人間？

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單親媽勒死2兒遭判死刑　隋棠爆氣：在位者有注視人間？

記者薛羽彤/綜合報導

calendar_today2020-11-26 19:18:37

▲隋棠（右）透露得知某11歲男童被鄰居侵犯，與班導師都很不捨。（圖／隋棠臉書）
▲隋棠（右）對於法官判決不滿。（圖／隋棠臉書）
新北市一名吳姓女子7年來獨自撫養孩子，工作不順加上育兒壓力大，因「活得太累」最後選擇勒死一雙兒女，並吞安眠藥了結生命，被及時趕到的前夫救起。今（26）日新北地院認定吳女犯後無悔意，難以教化，昨依故意對兒童犯殺人罪判她死刑，褫奪公權終身。藝人隋棠則在臉書上爆氣：「在位者的眼睛真的有好好注視過人間嗎？」
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▲隋棠出席歐米茄「她的美麗時光」展覽開幕記者會。（圖／記者林柏年攝
▲隋棠對於吳女被判死刑相當不解。（圖／記者林柏年攝 , 2020.11.17）
吳姓單親媽媽因為勒斃2子女，被法官認為她異常冷血、殘忍，若不判死有違天理，因此重判吳女死刑。對於此判決，同樣身為媽媽的隋棠在臉書上表示，「我只覺雙頰發燙，彷彿看到法官用行動搧了所有為生活、為孩拚命的母親一大耳光。」隋棠表示這位母親7年來承受了多少壓力，當她為了薪水少得可憐的臨時工揮汗奔波，過程中孩子的成長和喜怒哀樂，她只能視而不見。
▲隋棠常關心時事。（圖
▲隋棠常關心時事。（圖 / 翻攝隋棠臉書）
法官主張：「吳女僅因一時不順遂，就斷然片面決定終結孩子們的生命，剝奪他們的生存權，因此應該重罰。」讓隋棠忍不住反問，「僅因一時不順遂？請問是多麼的高高在上的姿態才能說出這句話？在位者的眼睛真的有好好注視過人間嗎？」最後，隋棠只想告訴法官，凡人真正希望能夠「實現社會期待」的從重量刑是酒駕、是兒少性侵，「只因為這些爛罰責通通輕得要命！」

隋棠該文一出，立刻引起網友討論，「判決盲點真的無法服眾」、「台灣法官的判決往往跟社會期待落差太大」、「不輕易判死的法官怎麼不去探討背後的原因，就說無悔意沒教化可能」、「如果媽媽真的這麼泯滅人性，有必要努力多養這幾年嗎？背後悲歌又有誰懂？」
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