全球獨創「旋轉螢幕」5G手機　今起三大據點開放預購

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同時，手機內部透過特殊鉸鏈設計，於鉸鏈內部安裝液壓阻尼器，以減少手機來回旋轉時所產生的摩擦，添增防水塗層及防塵技術，使消費者於使用上可以更耐用且安心。
為提供消費者出門在外攜帶上更輕鬆無負擔，使用了筆記型電腦輕巧的設計概念，透過輕量材質及優化內部結構，成功將該手機維持雙螢幕設計但重量減輕 54 克，手機最終僅達 260 克。
該手機獨創結合手持穩定器功能，透過旋轉開啟 Swivel 模式，副螢幕即成為手持穩定器握把；同時，該手機提供各種控制鏡頭平移、傾斜、轉動和鎖定等多樣化拍攝體驗，並搭載正在跟隨模式、左右跟隨模式、第一人稱視角模式及鎖定按鈕，也搭載光學搖桿，透過上下左右移動，可於側向與垂直移動相機時，拍出平穩的影片。
新機搭載三主鏡頭配置，包括 6400 萬畫素、78°、f/1.8 光圈的標準鏡頭、1300 萬畫素、117°、f/1.9 光圈的超廣角鏡頭及 1200 萬畫素、120°、f/2.2 光圈的超廣角鏡頭，可輕鬆拍出高質感影音作品；搭配 3200 萬畫素彈出式前鏡頭，並支援雙向攝錄功能，無論是鏡頭前或鏡頭後的美景都可以盡收眼底。
為提供消費者更遼闊寬廣的視野，該款新機搭載 6.8 吋 20.5:9 FHD+ POLED 超大主螢幕及 3.9 吋 GOLED 副螢幕；同時，於安全防護上搭載螢幕指紋辨識，只需要輕碰螢幕一下，即可快速解鎖手機，也通過美國軍規 MIL-STD810 嚴格測試，提供消費者最堅固的體驗品質。
LG WING今日在台正式上市，於神腦國際、傑昇通信、PChome三大據點開放預購，預計推出羽翼藍一色，建議售價 2萬5990 元，之後12月1日於中華電信獨家開賣。