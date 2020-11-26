金門癌症術後治療中心有譜　預計兩年後試營運

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金門癌症術後治療中心有譜　預計兩年後試營運

記者蔡若喬/金門報導

calendar_today2020-11-26 22:00:00

金門縣長楊鎮浯前往衛服部向陳時中爭取建置癌症術後治療中心。(圖/金門縣政府提供)
▲金門縣長楊鎮浯前往衛服部向陳時中爭取建置金門癌症術後治療中心。(圖/金門縣政府提供)
金門罹癌病友為接受治療經常頻繁往返台金兩地，倍受舟車勞頓之苦，建置「癌症術後治療中心」已刻不容緩，經金門縣政府向中心極力爭取，獲得中央專案同意3、4000萬元經費，接續將以金門醫院舊門診大樓閒置空間來建置，最快預計兩年後試營運。
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金門鄉親罹癌後，除了需要到台灣進行手術，術後的電、化療更是長期抗戰，治療過程的舟車勞頓、家屬陪同照料付出的心力、病人及家屬的身心壓力，乃至往返交通過程帶來的感染風險，都是無法計量的社會成本支出。
金門縣長楊鎮浯表示，為了解決這個問題，同時提升本縣整體醫療服務量能，籌建「癌症術後治療中心」是他對在地醫療的長遠規劃。去年8月23日蔡英文總統蒞金出席823砲戰61週年追悼典禮，他便向蔡總統提出此議題。
經持續向中央爭取，衛服部今年12月初將專案同意金門醫院3、4000萬元購置相關醫療儀器，並以舊門診大樓進行結構補強，使用大樓1樓後側及2樓部分空間來建置。之後也會補助癌症治療的直線加速器(市價約1億元)等儀器及建築物結構補強等經費，目標訂在兩年後如期試營運。
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