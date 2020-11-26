金門癌症術後治療中心有譜 預計兩年後試營運
記者蔡若喬/金門報導
calendar_today2020-11-26 22:00:00
金門罹癌病友為接受治療經常頻繁往返台金兩地，倍受舟車勞頓之苦，建置「癌症術後治療中心」已刻不容緩，經金門縣政府向中心極力爭取，獲得中央專案同意3、4000萬元經費，接續將以金門醫院舊門診大樓閒置空間來建置，最快預計兩年後試營運。
金門鄉親罹癌後，除了需要到台灣進行手術，術後的電、化療更是長期抗戰，治療過程的舟車勞頓、家屬陪同照料付出的心力、病人及家屬的身心壓力，乃至往返交通過程帶來的感染風險，都是無法計量的社會成本支出。金門縣長楊鎮浯表示，為了解決這個問題，同時提升本縣整體醫療服務量能，籌建「癌症術後治療中心」是他對在地醫療的長遠規劃。去年8月23日蔡英文總統蒞金出席823砲戰61週年追悼典禮，他便向蔡總統提出此議題。經持續向中央爭取，衛服部今年12月初將專案同意金門醫院3、4000萬元購置相關醫療儀器，並以舊門診大樓進行結構補強，使用大樓1樓後側及2樓部分空間來建置。之後也會補助癌症治療的直線加速器(市價約1億元)等儀器及建築物結構補強等經費，目標訂在兩年後如期試營運。