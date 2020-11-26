微風搶攻電商界精品市場！線上精品網站「黑五」祭優惠
微風搶攻電商界精品市場！線上精品網站「黑五」祭優惠
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-11-26 22:19:12
新冠肺炎疫情衝擊，宅經濟興起，微風集團也進軍電商平台，推出BREEZEONLINE微風線上精品網站，開站首四日業績即破5千萬，首週更迎來千萬大單。為趁勝追擊，微風將在明（27）日起至29日連三天加碼推出「Black Friday」線上活動，並創立「BO嚴選小組」，要來精準解讀後預測出消費趨勢。
台灣精品龍頭微風集團今年在整合集團數位、招商、行銷等跨部門後，規劃出「全台首家」以線上精品購物為主體的全新「BREEZEONLINE.COM微風線上精品」電商平台。在 11月19號正式上線開站以來，會員人數激漲，首四日即超過80萬人次，微風集團預估年底可以衝破百萬。新平台一上線微風首波造勢就找來重量級金曲得主ØZI跨刀合作擔任形象大使、並親自為BREEZEONLINE量身打造形象主題曲。且另由BREEZEONLINE專設「BO嚴選小組」，結合數位團隊，結合行銷及招商人員，每天透過大數據分析，從即時下單資料、人流量總數、到每個頁面點閱停留秒數，經由每一項記錄解讀預測出消費趨勢，致力讓平台上的商品不斷保持在「新鮮感」、「品牌主打推薦」、「話題優惠商品」等三大原則，並針對上架商品，觀察歸納出商品的「線上看好度」。只要在設定的時間內，紀錄的參考數值高於標準，「BO嚴選小組」就會將商品向上推播並以特版方式密集曝光。而上線首週BREEZEONLINE就接連迎來百萬與千萬大單，首日開站四小時內成交額就破千萬、首四日業績更是超過5000萬，BREEZEONLINE也趁勝追擊，將從明日起連續三日加碼推出「Black Friday」線上活動，消費點數兩倍送，再推眾多精品五折起，僅限會員獨享。