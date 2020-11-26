導演楊力州、歌手阿爆談「衝撞」　希望跟年輕人多交流

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陳秉良執行長也表示：「90年代是爆發的年代，任何事情都有可能發生和成功，但也是因為台灣人的人情味與善意，讓陌生人可以互相幫助，達成目標。」而阿爆也透露，幸虧橘子集團夠包容，在拍攝的過程中，能夠理解自己的不足與開玩笑，令拍攝相當順利，也讓她想以《We'll be better》這首歌為主軸，祝福橘子與大家都能夠越來越好，再加上台東長濱國中原住民合唱，希望帶出群眾唱歌可以帶來的力量。
對於如何與年輕世代合作，楊力州導演說：「多給年輕人機會，聆聽他們的想法，放手讓他們去做。我也曾透過學生拍玫瑰花農的故事，了解花農因為過去作品《被遺忘的時光》而了解失智症，感到相當欣慰。」阿爆則表示：「應該善用網路時代年輕人勇於表現、快速的溝通。譬如原住民較散居，可以透過網路快速串聯，一起復興母語文化。」
陳秉良執行長則勉勵年輕人做自己，提醒大家要相信自己，用喜愛事物的熱情，加上自己的文化脈絡及專長，才有可能衝撞成功。他同時也勉勵自己向年輕人學習，甚至跟敵人學習，更包容、更開放，世代合作才有可能成功。
此外，楊力州導演由於是本屆金馬獎的評審之一，最後也談到評審期間發生的趣事，他說惜別晚宴的時候，自己和也是評審的雷光夏坐在一起，「我太太那時候剛好過來，我就幫兩人介紹一下，之後我太太就走開了，此時雷光夏突然說『你太太好漂亮喔！』」
這讓楊力州導演嚇了一大跳，因為很少人會對他這麼說，但之後雷光夏卻盯著導演看著，問了一句：「你結婚囉？你明明這麼娘，怎麼可能結婚？」讓現場觀眾大笑，也讓講座氣氛輕鬆不少。
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