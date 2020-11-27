澳洲歐盟領導人視訊談抗疫　提嚴重關注南海局勢

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媒體大亨梅鐸旗下雪梨「每日電訊報」（TheDaily Telegraph）和墨爾本「前鋒太陽報」（HeraldSun Daily）今天同時轉載澳洲新聞網站New.com.au消息，提到莫里森昨天與歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）以及歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）透過視訊會談，並且在會後發表聯合新聞聲明。
有關新聞聲明一共列舉了18項會談內容；其中有17項，均一如莫里森和范德賴恩辦公室分別預告所提到的，主要是涵蓋2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情、疫苗、疫後經濟重建，以及區域安全、反恐等一般國際社會關注議題。
但新聞聲明第10項突然提到南海，指出有一些「於南海發生的單方面以及造成不穩定的行動」，莫里森、米歇爾和范德賴恩對此「表示嚴重關注」。
新聞聲明中未點名是那一個國家單方面於南海採取破壞穩定的行動。對此，New.com.au報導指出，這「明顯地是指中國」。
新聞聲明還提到，莫里森、米歇爾和范德賴恩均「強調維護國際法，特別是聯合國海洋法公約（UnitedNations Convention on the Law of the Sea,UNCLOS）的重要性」。
荷蘭海牙常設仲裁法院（PCA）於2016年裁決，中國以九段線主張南海歷史性權利缺乏國際法基礎，違反聯合國海洋法公約。
近日中國官員向媒體羅列澳洲14項「反中行為」，指中國已憤怒，並要求澳洲改變相關政策。其一項「反中行為」，就是澳洲今年7月向聯合國譴責中國在南海的活動。
在一場原訂著重討論抗疫的視訊會面中，南海問題卻突然被提出，而且還成為莫里森和歐盟領導人「嚴重關注」的議題。對此New.com.au在報導裡形容，這是莫里森向中國發動的「偷襲」（a veiled swipe）。（編輯：馮昭）1091127