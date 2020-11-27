阿斯利康擬再行試驗 俄羅斯自薦組合疫苗
中央社
calendar_today2020-11-27 11:19:13
（中央社莫斯科26日綜合外電報導）研發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗「史普尼克V」（Sputnik V）的俄羅斯研發人員今天表示，英國藥廠阿斯利康應嘗試把手中的實驗性疫苗與俄羅斯疫苗結合以提高效力。
俄羅斯表示，根據暫時試驗結果，「史普尼克V」疫苗在預防感染新型冠狀病毒上，具有92%的效力；而阿斯利康（AstraZeneca）表示，公司研發的疫苗在關鍵試驗中具有70%效力，最高可達90%。「史普尼克V」研發人員在推特發文說：「如果他們進行新的臨床試驗，我們建議試試結合阿斯特捷利康疫苗和史普尼克V人類腺病毒載體疫苗的方法，以提高效力。對再次接種來說，組合疫苗或許很重要。」
路透社報導，阿斯利康曾表示，今年底前可提供2億劑疫苗。這支疫苗價格較低廉，也可在正常冷藏溫度下運輸，對很多發展中國家來說，是最有希望的救星之一。
俄羅斯迄今累計218萬7990起感染病例，是全球染疫病例第4多的國家，排在美國、印度及巴西之後。
阿斯利康的後期研究結果曾引發一些質疑。彭博（Bloomberg News）引述阿斯利康執行長索利歐（Pascal Soriot）的說法表示，可能要進行新一起全球性試驗，以評估疫苗效力。英國政府首席科學顧問瓦倫斯（Patrick Vallance）被問到有關阿斯利康疫苗的質疑時說，重點在於有效。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1091127