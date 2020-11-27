施政滿意度創新低！64%港民不滿特首林鄭、過半民望給0分
施政滿意度創新低！64%港民不滿特首林鄭、過半民望給0分
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-11-27 11:58:12
香港近 2 年接連遭受反送中、新冠肺炎疫情衝擊，在政策上出現許多新措施，包含港版國安法推行。然而這樣仍無法挽救特首林鄭月娥低迷的民調，針對她 25 日所發布的第 4 次施政報告，有高達 64% 的市民感到不滿，僅得 27.2 分，為 1999 年來最差。
綜合香港媒體報導，香港民意研究機關 25 日以電話和電子郵件訪問 713 人，其中僅有 19% 的受訪者滿意施政報告，另有 64% 受訪者不滿，以 0 至 100 分計算，平均得分僅 27.2 分，創 1999 年以來新低。至於施政報告以外，林鄭月娥的民望也在施政報告發表後再度下趺，最新評分為 26.8 分，甚至有近 52% 的受訪者給林鄭打 0 分；此外，僅有 17% 的受訪者對香港前途的信心有增加， 16% 不變， 63% 表示信心減少。
香港民意研究所副行政總裁鍾劍華認為，評分反映施政報告無助挽回民心，也凸顯過去一年半累積的矛盾沒有得到解決。若林鄭月娥拒絕正視自去年以來的社會撕裂，不採取實質行動扭轉局面，政府施政很難發揮效用。
香港民意研究所主席及行政總裁鍾庭耀也強調，林鄭聲稱自己不重視民望數字，還說自己被抹黑，這種言行是不負責任的，正是因為林鄭不關心民望及民調，才發展到今天的局面，畢竟身為政治領袖，必須獲得人民授權，亦要有足夠公信力，說不重視民意數字只是在迴避問題。