吵鬧中質詢　邱臣遠嗆：立院從小打架到現在「衝啥毀」

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上午10時，蘇貞昌在綠委護送下進入議場，藍綠立委一度爆發肢體衝突，蘇於抗議聲下完成施政報告，藍委並拿著「蘇貞昌你先吃我OK」、「拒萊豬要健康」、「有政府會告人」告示牌抗議。
在質詢開始後，綠委團團包圍蘇貞昌讓他「備詢」，今天預定質詢的綠委，全數改為書面報告，排到質詢第二棒的時力立委邱顯智，卻因藍委不斷干擾議事，怒嗆國民黨，「小黨連質詢權力都沒有嗎？連在野黨都不會當嗎？你們這樣是杯葛在野黨」呼籲尊重小黨，立法院長游錫堃喊話說，請尊重邱委員質詢權力，不過，藍委仍持續抗議，要求蘇貞昌下台。
邱臣遠質詢時也說，看到國會亂象，讓他相當遺憾，因為他從小看立院打架，到現在他已經要40歲，還在打架，「到底衝啥毀」，「請問蘇院長，您認為執政團隊有沒有責任？」
針對萊豬議題，邱臣遠強調，藍綠別雙標，萊豬就要標，今天只要「明白標示、源頭管理」就能搞定。蘇貞昌回應，對於肉品進口一定會逐批查驗，相關標示也會跟著肉走....，不過話未說完，國民黨立委又試圖吹哨子，影響蘇貞昌回答。
邱臣遠又問，政府是否能允諾不論新舊廠商，都能赴美查廠？蘇說，我們對任何國家沒有歧視，一定會源頭管理，相關的也會進行查廠。
邱臣遠要求蘇貞昌允諾「有萊沒萊全標示、萊豬進口全查廠」訴求，蘇貞昌話未說完，又再度面臨藍營干擾，邱臣遠向藍委喊話說，讓他質詢、我們都是斯文人，不要這樣！不過藍委仍未理會!
新聞來源為Newtalk 新頭殼