高嘉瑜爭議連環爆！黃國昌揪「超扯疑點」：考察是在幹嘛
高嘉瑜爭議連環爆！黃國昌揪「超扯疑點」：考察是在幹嘛
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-27 13:52:17
民進黨立委高嘉瑜近日繼房產爭議後，又被踢爆2011年時，隨北市府到義大利做市政考察，在當地買精品包與勞力士手錶，國民黨台北市議員王欣儀更指控，高嘉瑜拿走兒子的餅乾去吃，種種行為再度引爆話題。不過，前時代力量立委黃國昌看完後卻狂搖頭，認為大家只看到藍綠議員互相傷害，其實背後還有「超扯疑點」，反問「市府國外考察團，到底都在幹些什麼事？」
游淑慧日前在政論節目《新聞大白話》受訪表示，2011年高嘉瑜隨北市府到義大利做市政考察，脫隊跑去買名牌包，更稱羅馬治安不太好，所以都要派一個公務員陪同，且當時有購物額度限制和課稅的問題，同行公務員還得幫她分擔提著採購的戰利品。此外，國民黨台北市議員王欣儀還加碼踢爆，高嘉瑜出訪歐洲時，買了一只俗稱「綠水鬼」的勞力士名錶，甚至還搶她兒子的餅乾吃。
對此，黃國昌看完一連串報導後卻坦言，很多人看到的可能是「藍綠議員互相傷害」，但卻提到讓市民可能更傻眼的，「郝龍斌時期的市府國外考察團，到底都在幹些什麼事？」一針見血指出「帶小孩一起出國考察的議員，批評其他議員偷吃兒子零食？」而面對近日遭指控出國考察買名錶、名牌包等行為，高嘉瑜本人26日回應，「十年前首次出國，第一次到義大利，印象中那時只買了一個LV包包，是送給媽媽，況且當時同團都是國民黨的人，我怎麼可能在國民黨眼皮底下這樣做」；至於勞力士名錶，高嘉瑜則強調只是幫友人代購。（編輯：賴詠璿）