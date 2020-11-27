越南女相親被嗆醜整形翻身　代言接不完還爽迎第二春！

越南女孩郭金鳳（Quách Kim Phuong）三年前因「醜女大翻身」的故事而上遍媒體版面，曾經其貌不揚的她經歷過許多因外表而帶來的挫折與打擊，讓她毅然決定砸下重金整型。後來雖然成功嫁給富二代，但仍然在半年後離婚；近日則再度傳出喜訊，她準備披婚紗再嫁，再次掀起話題。

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據《kenh14》報導，今年才 25 歲的郭金鳳過去由於膚況不佳、鼻子大、厚唇、暴牙等外型特徵而被嫌棄，從小就受盡冷嘲熱諷、異性緣也很差。到了適婚年紀她把握機會去相親，沒想卻屢屢遭到拒絕，甚至被男方怒嗆「娶回去，估計連飯都吃不下去」、「嘴巴長這樣誰親得下去！」等傷人言語，父母見狀甚至直接表示結婚可以不用包禮金，卻都還是失敗告終，讓她大受打擊。萬念俱灰下郭金鳳決定向父母借三億越南盾（約新台幣43萬）整型，最終成功逆轉變美。

▲今年才 25 歲的郭金鳳過去由於膚況不佳、鼻子較大、厚唇、暴牙等外型特徵而被嫌棄，從小就受盡冷嘲熱諷、異性緣也很差。（圖／翻攝自臉書）

不過，離婚後郭金鳳靠著聲量和人氣得到不少保養品、化妝品的代言機會，讓她因此賺到不少錢，更自稱當年砸錢整型的錢已經「回本」，且現在不必靠前夫養就能與女兒衣食無缺，達到經濟獨立，也算是相當勵志。她於 13 日在臉書上發文表示自己將迎來人生第二春，下個月再披上婚紗嫁人，男生也願意接納她的女兒，讓她感到相當幸福。不過，郭金鳳這次相當低調，並未透露男方身份。