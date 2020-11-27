歐德南屯形象館　逆勢展店　歐德集團搶攻台中一級新商圈

2020年在新冠肺炎疫情延燒下，對全球經濟造成嚴重影響，反觀台灣房市卻相對活絡，台灣家居業領導品牌歐德集團無懼疫情、看準商機、逆勢展店，於台中南屯單元2重劃區一級商圈耗資打造佔地百坪以上的「歐德南屯形象館」，歐德傢俱總經理陳國甫表示「台中商圈明顯西移到單元2一帶，未來這裡將成為核心蛋黃地點，以家具市場來說，附近新開闢重劃區，又緊鄰舊市區，能夠搶攻兩邊室內設計裝修市場，能見度也相對提高。」

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▲歐德南屯形象館，逆勢展店慶開幕，搶攻台中一級新商圈，為全台歐德最新最大的旗艦店。（圖／資料照片）

× ▲歐德南屯形象館，逆勢展店慶開幕，搶攻台中一級新商圈，為全台歐德最新最大的旗艦店。（圖／資料照片）

「歐德南屯形象館」歷時10個月如火如荼規劃完工，於11月7日隆重開幕，借鏡精品店外觀設計，氣派外觀聳立，為全台歐德最新最大的旗艦店，成為當地指標性建築物，內部空間突破舊有賣場框架，提升設計質感，以複合式概念店，結合歐德系統傢俱、優渥實木及室內設計，實品屋規格打造機能整合，造型多樣系統傢俱，最新穎的設計手法、多元異材質結合應用以及高科技打造AI智能宅，從地板、窗簾、沙發、實木傢俱選購等，全方位裝潢諮詢，讓消費者一站購足，在「歐德南屯形象館」All in order，此外還提升企業福利，設立員工健身房，希望招募更多人才加入，從硬體到軟體升級，寫下新的里程碑，落實為消費者打造居家空間的幸福企業，全新規格傢俱生活館，實現對家的嚮往。

▲歐德台中南屯形象館打造全新規格傢俱生活館，實現消費者對家的嚮往。（圖／資料照片）

× ▲歐德台中南屯形象館打造全新規格傢俱生活館，實現消費者對家的嚮往。（圖／資料照片）

▲以複合概念店為主軸的歐德南屯形象館，加入優渥實木及室內設計，滿足消費者從地板、窗簾、沙發、實木傢俱選購一站式服務。（圖／資料照片）

× ▲以複合概念店為主軸的歐德南屯形象館，加入優渥實木及室內設計，滿足消費者從地板、窗簾、沙發、實木傢俱選購一站式服務。（圖／資料照片）

▲實品屋打造機能整合，造型多樣系統傢俱，歐德應用多元異材質結合及高科技打造AI智能宅，全方位裝潢諮詢，讓消費者All in Order。（圖／資料照片）