ATM繳費可找零！蘋果手機新應用　領號、無卡提款也行　

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中信金控這次展示就以「隨你數位」為主軸，整合銀行、保險、產險、投信等各子公司14項創新金融應用服務，傳達Anytime、Anywhere零時差無所不在的金融服務，亮點包括在中信銀行率先登場的Apple Business Chat創新應用技術；首創訂閱式零錢投資服務「嵐山豬豬」，刷卡同時累計零錢到虛擬撲滿，累積新台幣100元以上，將自動從綁定帳戶扣款並進場投資「嵐山特選基金」，小資族用零錢就可無痛理財；首度曝光「AI智能算命」秒掃掌紋提供個人專屬保險規畫建議等。
中信銀行率先推出Apple Business Chat創新金融服務，可透過Apple裝置上的Messages應用程式，可進行互動金融服務，包括分行領取號碼牌、叫號提醒，透過手機都可完成，還能在ATM進行手機無卡提款，而 「新一代ATM」配置直立式19寸觸碰螢幕，以更貼近手機介面的方式，讓使用者操作ATM時就像操作手機一般的滑動點選，還可在交易中即時查詢餘額，透過ATM綁定LINE官方帳號，在ATM完成提款轉帳交易會即時以LINE通知。
國泰世華銀行除與全台多間香火鼎盛的廟宇合作，打造最神氣的「林祖媽」ATM，日後民眾不再需要到廟裡人擠人，光明燈、太歲燈及發財燈等多款人氣燈種，一台ATM就能一次滿足，還有透過ATM「倪得菜」，掃臉就能進行金融交易，還能現鈔繳信用卡費、保費、電信費等帳單，再搭配零錢機，繳費找零也沒問題，交易後還能從ATM挑選你的菜，將暖男食譜帶回家。
疫情下理財更重要，永豐金把展館設計成數位金融酒吧，還由專業調酒師坐鎮，讓投資人一邊飲用特調，一邊了解永豐數位帳戶大戶DAWHO、各種API（生活繳費、消費支付、身分認證、開放銀行）、豐存股，透過射飛鏢和酒吧氛圍，傳達理財知識，體驗大戶感覺。
台新銀行則攜手特力集團，透過VR技術打造未來傢俱商城，將虛擬的消費場景，真實帶進消費者生活之中，讓消費者即使宅在家中，也能沈浸在擬真的傢俱購物天堂。另為提供最佳的購物體驗，台新銀全台首家推出VR結帳模擬流程，讓體驗者從挑選傢俱到結帳，都能在虛擬商城中直接完成，同時還能依照自己的購物需求，選擇專屬的優惠推薦以及分期、貸款服務。
日盛金控旗下日盛證券打造市場唯一股票評價APP，在展區現場設置多款互動式遊戲讓民眾親臨體驗，也展示獨家取得美國CBOE授權提供美股即時報價美股通，不僅報價直觀，操作介面友善，與庫存個股有關的新聞一頁呈現，讓投資人不用擔心錯過個股重訊。日盛銀行則以SMART BANKING為主軸，規畫「理財型房貸 智能估價」、「SMART PUSH 智能推播」及「數位生活 快意樂活遊戲區」，未來民眾在申辦理財型房貸時，可立即得知銀行端的估價金額，相較傳統人工估價作業需要1至2個工作天，會來的便利、有效率。
玉山銀行也攜手家樂福，在「場景生活區」打造零售場景，融入多元支付、即時用卡、APPClips等技術服務，讓現場民眾可以透過自助結帳，直接購買特色商品，體驗e指辦卡、快速申辦家樂福會員、下載APP並儲值，還可以換得石虎香蕉、柳丁等台灣石虎有機認證農作，既創新又富生態保育意義。
財金公司則協同台灣集中保管結算所、遠傳電信「friDay理財+」、麻布記帳、CWMoney理財筆記、好好投資、錢管家等6家第三方服務提供者（TSP業者），共同展出「開放API-公開資料查詢、消費者資訊查詢」及「金融區塊鏈函證」等新興數位金融服務應用，展示金融與科技跨業交流合作，創新金融服務，相關服務應用包含查詢台外幣存款帳戶餘額/交易明細、查詢信用卡帳單資訊/交易明細等服務。
財金公司董事長林國良指出，「開放銀行」第一階段為「公開資料查詢」，目前計有25家金融機構、7家TSP業者加入本階段「開放API平台」服務，截至今年10月止，累計發查交易量約1430萬筆、平均每月發查交易量約110萬筆，這次主要展出成果為「開放銀行」第二階段「消費者資訊查詢」的創新服務應用場景，相關服務應用包括相關服務應用包含查詢台外幣存款帳戶餘額、交易明細、查詢信用卡帳單資訊及交易明細等服務。
至於「金融區塊鏈函證」服務推出以來，參與金融機構計39家，分行數涵蓋率已達9成以上，加入企業家數已近3萬家，傳統紙本詢證函回覆需10天到14天，透過「金融區塊鏈函證」服務，詢證函平均回覆天數為3天，最快0.5天，詢證函效率顯著提升。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！