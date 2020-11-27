扯不清理還亂 嘉市社區大學選舉鬧糾紛
記者郭政隆／嘉義報導
calendar_today2020-11-27 20:15:16
嘉義市社區大學於88年12月3日成立，迄今已有21年，目前約有3600名學員，因是人民團體，因此校長一職均是經由選舉產生的理事長委任，今年1月18日改選第11屆理事長時，因為選票上有瑕疵，遭人檢舉選舉過程有問題，嘉義市府於審查後不同意核備第11屆理事長當選人江海當選資格，並裁定重選。
江海等人即申請行政救濟，唯其訴願業經內政部做成決定「訴願不予處理」在案，江海等人又發起連署建議，略以「召開第十一屆第一次會員大會，重新選舉理監事，產生新任理事長」，市府核覆「指定第十屆常務理事饒嘉博擔任召集人，召開第十屆第三次臨時理監事會，討論召開大會及選舉事宜」；江海回應指出，市政府社會處以理、監事選票未加蓋社區大學關防為由不予核備，但前一屆-第10屆理監事選票上，也並沒有蓋關防，不知道為什麼以前選票有效，第11屆竟然被認定無效。社大第10屆理事長陳小鯨27日中午協同委任校長-前立委江義雄、市議員傅大偉於鈺通大飯店召開記者會表示，嘉義市社區大學教師江海，不具備發展協會第11屆理事長之合法資格，迄今九個月間仍執意執行理事長職權，如今不遵從嘉義市政府指導，又不尊重協會章程及第十屆第三次理監事會臨時會決議，拒絕提供財務、預決算、工作報告與計畫，影響下屆第一次會員大會召開之合法性，實屬不該，該會依法要求江海老師提供上述資料後，盼能循章程規定處理，再依法召開第十一屆第一次會員大會，辦理選舉事宜，以正視聽，期盼將嘉義市社區大學發展協會及社大校務運作拉回正軌。
陳小鯨指出，他24日至辦公室，社大主任林玉琴不在，理事長辦公室上鎖，請在專員辦公室的江海開門，江態度倨傲，當場拒絕，並稱「除非持法院公文否則絕不開門」，後又請工作夥伴立刻進行錄音錄影，做為將來呈堂證供，陳小鯨退出辦公室，到室外等候江義雄校長，不料，興安派出所警察到場，警察說明係接到電話報案，稱有人影響公務執行。陳小鯨強調，在重新選舉產生新理事長之前，和江義雄校長、總幹事有責任先做好相關準備工作，依法要求江海提供相關資料後，循章程規定處理，再依法召開第11屆第一次會員大會，辦理選舉事宜。