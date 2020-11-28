被第一公子惹怒網上反嗆！巴西副總統：中國犯了外交錯誤

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雖然愛德華多隔天就將發文刪除，但中國大使館認為，愛德華多只是遵循美國濫用國家安全概念，以誹謗中國並封鎖中國企業活動。且身為眾議院外交關係委員會主席，愛德華多的發言「毫無根據」。
莫勞（Hamilton Mourão）今天在首都巴西利亞接受媒體訪問表示，他認為中國大使館的作法在外交上是錯誤的，「這是中國大使第2次這樣反應，在外交慣例上，如果大使對在巴西發生的任何事情感到不快，可以給外交部長寫信，提出他的觀點，而不是透過社群媒體，弄得像嘉年華。」
媒體問及巴西政府是否考慮介入平息有關事件，例如要求愛德華多收斂，軟化對中國的批評，莫勞說，愛德華多已接獲有關這方面的建議。莫勞還說，外交部回覆中國大使館的駁斥聲明「非常正確」。
根據「環球報」（O Globo），巴西外交部在回覆中指出，中國大使館的聲明內容「冒犯和不尊重巴西」，損害巴西的公眾輿論形象，同時批評中國大使館利用社群媒體處理有關兩國的議題。
巴西的5G市場拍賣會預定2021舉行，政府正在評估是否為中國科技企業華為做為5G設備供應商設置壁壘。
巴西外交部已在本月10日宣布支持「乾淨網路計畫」，但根據「一般電信法規」，有關5G拍賣會的標準，將由國家電訊管理局制定。
這並非波索納洛（Jair Bolsonaro）政府官員首次與中國大使館在社群媒體發生摩擦。
今年4月，時任教育部長的溫特勞布（AbrahamWeintraub）發文影射中國可能故意從新型冠狀病毒引起的全球危機中獲益。之後，溫特勞布將發文刪除；但中國大使館也透過社群媒體回應駁斥溫特勞布的言論，並要求巴西政府表態。（編輯：陳惠珍）1091128