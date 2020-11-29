中國經濟脅迫　澳洲農業部長：堅持維護國家主權

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李特普魯德呼應澳洲貿易部長伯明罕（SimonBirmingham）27日公開提出的說法，重申澳洲不會因為中國的經濟脅迫而讓自己的主權受損。
在訪談一開始，「週日議題」節目主播吉伯特（Kieran Gilbert）提到伯明罕的公開說法表示，中國「實在讓人覺得，是因應一些（貿易以外的）其他因素而做出這些舉動」。吉伯特接著就澳洲遭遇中國經濟脅迫的問題，要求李特普魯德闡述澳洲政府的立場。
對此李特普魯德指出，當中國對澳洲大麥、木材和葡萄酒等多項產品實施制裁時，中國官方都會發表一些聲明；而聲明內容，往往會觸及一些澳洲作為主權國家所做的舉動。
中國官方媒體英文環球時報（The Global Times）27日刊登文章，標題為「反澳洲葡萄酒傾銷並非『貿易戰』，而是要教坎培拉當局『長大』，否則就得捱痛」。
環球時報文章指出，面對中國制裁澳洲葡萄酒的措施，澳洲政府應該要「長大」並「反省損害兩國關係的錯誤舉動」；文章指控澳洲是美國的「卒子」（pawn），並指澳洲在香港、新疆和台灣問題上，已挑釁到中國的「核心利益」。
李特普魯德向天空新聞表示，中國官方作法和言論「明顯會讓人自然地覺得，中國針對我們（澳洲）產品的措施並非因為任何貿易因素，而更是因為他們（中國）不滿一些我們（澳洲）作為主權國家所做的舉動」。
面對中國基於政治因素而採取貿易制裁措施，李特普魯德強調，澳洲「是一個著重遵循貿易規則的國家」；而澳洲期待貿易夥伴同樣著重遵循兩國簽訂的貿易協議，以及遵守世界貿易組織（WTO）的規則。
在天空新聞的訪問過程中，吉伯特提到，澳洲才剛剛簽署加入由中國領頭的區域全面經濟夥伴協定（RCEP）；他向李特普魯德提問，「如果這協定沒有辦法保護（澳洲）葡萄酒出口商避免遭受類似的待遇，那麼它到底有什麼用呢？」
對此李特普魯德解釋，有關協定明訂多項貿易程序，各個簽署國都必須遵守。他同時指出，要是任何國家未能遵守國際貿易規範的話，澳洲政府將會向WTO附設的獨立仲裁單位提告。
李特普魯德表示，澳洲政府相信「對話是解決目前爭議的最好辦法」；他同時指出，面對貿易問題，澳洲政府「不會在主權問題上妥協」，而且「澳洲是根據自己的主權來制訂自己的決策」。（編輯：林憬屏）1091129