導演哭泣求解釋！才奪金馬載譽歸國　《南巫》竟遭砍12刀

輔以電影《南巫》榮膺第57屆金馬獎「最佳新導演」的馬來西亞導演張吉安，載譽歸國卻遭到馬來西亞國家電檢局無情打壓，造成當地輿論一片嘩然

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據《星洲日報》報導，《南巫》在馬來西亞遭狠砍12刀，其中不僅5段皮影戲遭到消音或刪除，更要求他本人必須對其他7段畫面提出「解釋」。

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眼看自己首部電影遭到如此蹂躪，目前困在防疫隔離的張吉安，焦急得不禁哭泣了起來。諷刺的是，張吉安在台灣勇奪金馬獎當下，還獲得馬國政府通訊及多媒體部長拿督賽富丁，以及國家電影發展局的發文祝賀，《南巫》更獲邀為「馬來西亞國際電影節」閉幕片。張吉安表示，倘若《南巫》真遭狠砍12刀對待，他寧可退出「馬來西亞國際電影節」，甚至不排除放棄該片在馬國上映。

▲《南巫》5段超渡亡魂戲，遭到消音及刪除。（圖／海鵬）

張吉安此趟金馬行，總計以新案《五月雪》勇奪金馬創投「法國CNC現金獎」，更以《南巫》連獲金馬獎最佳新導演、奈派克NETPAC獎、亞洲電影觀察團推薦獎，以及國際影評人費比西獎等4項大獎，可說相當風光。但卻在金馬獲獎後搭機回馬來西亞，依規定展開14天的防疫隔離期間，遭受如此「一手電賀、一手動剪」的做法，不免讓人對馬來西亞電影政策產生質疑。

《南巫》片中遭到政府消音或刪除的5段「吉打皮影戲」，其實在當地傳承已逾千年，常在祭拜稻神及拿督公（土地公）誕辰登場，目前卻岌岌可危。而其他7段如「男主暈倒稻田」、「田伯爺（當地神祇）之舞」、「男主角夜半口吐血和銹鐵釘」、「母親看見死去兒子相擁而泣」，以及在樹梢、車頂、船上無所不見的「鬼」，都要求導演得親自赴局解釋，再視情況由當局定奪電檢結果。

▲《南巫》傳說中的降頭鬼，震驚馬國政府。（圖／海鵬）

驚人的是，由於之前廖克發導演的《波蘿蜜》更慘，曾被馬國電檢局要求大剪27刀，讓人為《南巫》的命運捏一把冷汗，但導演張吉安仍將盡力爭取，該片在馬國能一刀不剪映演。《南巫》預定將於明年春天在台上映。