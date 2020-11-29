導演哭泣求解釋！才奪金馬載譽歸國　《南巫》竟遭砍12刀

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張吉安此趟金馬行，總計以新案《五月雪》勇奪金馬創投「法國CNC現金獎」，更以《南巫》連獲金馬獎最佳新導演、奈派克NETPAC獎、亞洲電影觀察團推薦獎，以及國際影評人費比西獎等4項大獎，可說相當風光。但卻在金馬獲獎後搭機回馬來西亞，依規定展開14天的防疫隔離期間，遭受如此「一手電賀、一手動剪」的做法，不免讓人對馬來西亞電影政策產生質疑。
《南巫》片中遭到政府消音或刪除的5段「吉打皮影戲」，其實在當地傳承已逾千年，常在祭拜稻神及拿督公（土地公）誕辰登場，目前卻岌岌可危。而其他7段如「男主暈倒稻田」、「田伯爺（當地神祇）之舞」、「男主角夜半口吐血和銹鐵釘」、「母親看見死去兒子相擁而泣」，以及在樹梢、車頂、船上無所不見的「鬼」，都要求導演得親自赴局解釋，再視情況由當局定奪電檢結果。
驚人的是，由於之前廖克發導演的《波蘿蜜》更慘，曾被馬國電檢局要求大剪27刀，讓人為《南巫》的命運捏一把冷汗，但導演張吉安仍將盡力爭取，該片在馬國能一刀不剪映演。《南巫》預定將於明年春天在台上映。
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