坦言「考慮」暫停印尼移工來台　莊人祥：隨時滾動式檢討

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防止國人、外籍人士持假證明入境？莊人祥坦言，確實很難避免，只能在未來政策上路後，逐一比對與歸納出假證明，才會比較好辨識，未來也歡迎民眾主動檢舉；

若發現民眾持造假資料入境，可依《傳染病防治法》，處1萬至15萬罰鍰。