坦言「考慮」暫停印尼移工來台　莊人祥：隨時滾動式檢討

我是廣告 請繼續往下閱讀
對於12月1日後如何有效防止國人、外籍人士持假證明入境？莊人祥坦言，確實很難避免，只能在未來政策上路後，逐一比對與歸納出假證明，才會比較好辨識，未來也歡迎民眾主動檢舉；若發現民眾持造假資料入境，可依《傳染病防治法》，處1萬至15萬罰鍰。
至於是否會考慮暫停印尼移工入境？對此，莊人祥表示，指揮中心一直以來都與勞動部聯繫，隨時做滾動式檢討，也確實有暫停的考量，但仍需進一步討論。
另外，外界關心，目前歐美疫情仍相當嚴峻，是否會影響到國內檢疫量能？莊人祥認為，目前最大採檢件數是9700多件，每日採檢量是介於200到500件之間，所以檢疫量能是沒有問題；目前來自歐美的入境人數大增，可能與12月1日起入境者需檢附核酸證明有關，指揮中心尊重民眾的選擇，「我們也沒有特別意見」。
莊人祥指出，雖然歐美疫情仍相當嚴重，但若觀察在我國入境確診的案例，會發現歐美入境確診的高峰仍在3、4月，從5月至今歐美入境確診者沒有明顯上升；主要原因是目前全球對新冠肺炎的孰悉度較高，且歐美國家醫療準水也較高，使得旅外民眾會比較願意留在當地接受治療，不會像3、4月時一有不舒服就想趕快回國。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。