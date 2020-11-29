國民黨到底為台灣做了什麼？名嘴有感而發：把雜碎留自己
國民黨到底為台灣做了什麼？名嘴有感而發：把雜碎留自己
新頭殼newtalk
calendar_today2020-11-29 17:55:11
國民黨為了抗議萊豬進口，多次在立院上演杯葛行政院長蘇貞昌的戲碼。週五（27）日蘇貞昌再度前往立院，不料國民黨立委竟丟起豬內臟、潑髒水等荒謬行徑也一度紅到國外。對此，知名政論節目名嘴張宇韶感嘆表示：「國民黨到底為台灣做了什麼？把雜碎留給自己。」。
張宇韶表示：「疫情肆虐快一年了，這一年多以來世界政濟秩序不僅天翻地覆，世局也紛擾混亂，台灣卻能享有聆聽馬友友、歌劇魅影與電影院看優質國片的小確幸！」張宇韶還說：「想想去年這個時候，韓國瑜那副嘴臉還有言行；想想這一年來中共軍機軍艦怎麼蠻橫騷擾又如何文攻武嚇；想想台美關係如何升溫，阿札爾、克拉克、台美防疫協議，對台軍售，重組供應鏈；想想台灣如何躍上國際舞台，Taiwan can Help，韋德齊，各國媒體讚揚台灣。」
張宇韶也指出，「今年以來國民黨在政府防疫政策上是怎麼胡鬧，口罩、包機、消費券、小明、普篩、國家不安全、美軍不會來、海峽論壇、馬習會五週年，再到現在用豬內臟的荒唐抗爭、你們一路以來到底替台灣做了什麼？」
最後，張宇韶更痛批表示：「台灣人不會把豬內臟稱之『雜碎』，我這個下港仔的嘉義人都知道叫『腹內』與『下水』。嗯哼，把雜碎留給你們自己，因為十分貼切且恰如其分！」。
新聞來源為Newtalk 新頭殼