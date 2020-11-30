藍營立委許淑華遭P圖「貞昌你先吃我」高EQ化解尷尬
藍營立委許淑華遭P圖「貞昌你先吃我」高EQ化解尷尬
新頭殼newtalk
calendar_today2020-11-30 08:00:00
國民黨南投縣立委許淑華，在臉書PO出一張照片，內容為她在立法院議場拿著「蘇貞昌你先吃 我OK」的反萊豬看板，抗議民進黨進口美豬，沒想到被「Wecare高雄」臉書P圖，改成「貞昌你先吃我 OK」，結果掀起網路論戰，有人認為改圖的人很低級，許淑華則是笑笑看待，沒有多做回應，而「Wecare高雄」臉書粉專也在一小時內下架貼文。
日前，許淑華拍攝了一張在立院手持板子，印有蘇貞昌照片並搭配「蘇貞昌你先吃 我OK」的文字，抗議萊豬進口台灣，不料遭到親綠粉專惡搞，將看板文字改成「你先吃我OK」，結果掀起熱議，親藍粉專「韓黑父母不崩潰」也痛批「現在wecare高雄都不care 高雄了」。而當事人許淑華則回應，原先只是想用口號來表達對萊豬進口的不滿，但被網友p圖更動看板內容，變成別種意思，她說:「這張改圖其實沒有到詆毀的程度，如果透過網路可以讓更多人轉傳看到，讓更多人注意到萊豬的食安問題，我就輕鬆看待」
許淑華表示，希望能夠讓大家正視美豬進口的威脅，就算被改圖造成網路瘋傳，她也沒有生氣，展現出高EQ，也讓萊豬議題少了點火藥味。
新聞來源為Newtalk 新頭殼