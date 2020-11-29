作伙玩桌遊 立委張宏陸和小朋友拚了！
記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-11-29 21:58:53
立委張宏陸今（29）日舉辦「作伙玩桌遊」的活動，現場熱鬧滾滾，大人小孩玩成一團，有些桌子還因為戰況激烈差點「冰的」，現場尖叫聲此起彼落，張宏陸也下場和大家同樂，還先求饒，希望小朋友不要贏他太多。
張宏陸表示，桌遊是一項老少咸宜的活動，可以讓小朋友快樂學習，更增進親子感情，其中包括策略、益智、推理、幼教等內容，大人小孩都能參與，連三代同堂一起玩也不是問題。由於天氣不穩定，主辦單位選擇在江翠國小的風雨操場舉辦，讓活動可以照常舉行。現場有免費爆米花，給大家享用，還有桌遊兌換，讓小朋友快樂帶回家。且各桌遊戲都有專業的桌遊老師指導、帶領，大人小孩打成一片，笑聲不斷。
張宏陸說，去年他舉辦了水上活動及劇團演出，今年又辦了桌遊，這些一系列的親子活動，最重要的就是要讓板橋居民，可以在周末空閒時出來走走，增進親子感情，大人放鬆、小孩開心。這次桌遊活動另一個主辦單位是台灣數位電商創新協會，協會的副理事長胡世鈞說，張宏陸委員的形象很清新，也為地方爭取了許多建設，所以協會和優質立委一同舉辦活動，除了回饋社會，也是肯定會做事的民意代表。