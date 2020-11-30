不只豬內臟！鄭運鵬盤點國民黨「7暗器」：丟臉丟到國外

藍綠兩黨上周五（27日）在立法院爆發激烈衝突，國民黨團為了凸顯含有萊克多巴胺的美豬進口，影響國人健康，大肆在議場內扔豬內臟，阻止行政院長蘇貞昌上台報告，最後，蘇貞昌在民進黨擁護下，於四處飛濺的豬內臟中完成備詢，此舉引發外界批評。對此，民進黨團幹事長鄭運鵬今（30）早在臉書怒批「國民黨讓豬內臟在國會飛舞，佔據國際媒體版面，丟臉丟到國外。」他更盤點國民黨「7大暗器」，直呼「惡行霸道」。

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鄭運鵬以「立法院最大的管理缺失，就是國民黨的橫行霸道」為題發文，他痛批，上星期五在院會裡，國民黨讓豬內臟在國會飛舞，佔據國際媒體版面，丟臉丟到國外。今日司法及法制委員會的國民黨召委還惡人先告狀，臨時變更議程，邀請立法院秘書長列席就「國會議事中立及院區管理缺失」進行專題報告。

▲立法院27日爆發嚴重衝突，藍委為了杯葛行政院長蘇貞昌上台報告，在議場內丟豬肉內臟。（圖／NOWnews影像中心）

鄭運鵬也指出，上周五，國民黨所質疑的沒收國是論壇及權宜問題，主席游錫堃院長完全依據議事規則，完全是國民黨惡行霸道的議事杯葛。





他接著說，自2016年2月1日民進黨首次成為國會多數黨，面臨國民黨的議事抗爭，五年來已經完全背離民主政治常軌，他並特別整理國民黨常使用的「7大暗器」，包括：「魔音傳腦」、「暗藏凶器」、「水花四濺」、「白粉傷肺」、「撕票毀櫃」、「垃圾開花」，以及「掏心掏肺」，希望國人評評理。（編輯：許苡晴）