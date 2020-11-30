5天28印尼移工確診！重症醫揪出「疑點」：驗的還是買的

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對此，蘇一峰醫師也在臉書發聲，指出這些移工提供的檢驗報告皆為陰性，但最終仍確診，讓他質疑「印尼移工提供的這些報告真的可信嗎？到底是驗來的陰性還是買來的陰性」。
蘇一峰指出，當初禁止醫護人員出國，就是為了於疫情期間保護醫療量能，如果移工引爆院內感染，癱瘓各醫院病房院內感染幾個重症醫師與護理師，後果將會不堪設想。
據了解，今（30）日指揮中心宣布增加24例境外移入個案，指揮官陳時中將於下午3時30分親自舉行記者會說明。指揮中心也再次提醒，自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。（編輯：陳雅雲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。