5天28印尼移工確診！重症醫揪出「疑點」：驗的還是買的

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

5天28印尼移工確診！重症醫揪出「疑點」：驗的還是買的

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-30 13:30:31｜update2020-11-30 14:58:21

▲就5位印尼籍女性來台確診等議題，中央流行疫情指揮中心莊人祥發言人12日召開記者會說明。（圖／指揮中心提供）
▲近日我國境外移入案例暴增，至29日為止5天內新增33例境外移入，其中有28例均為印尼籍移工。對此，胸腔重症醫師蘇一峰就在臉書發聲，質疑這些移工的檢驗報告的真實性。（圖／指揮中心提供）
2019新型冠狀病毒（COVID-19）爆發，近日我國境外移入案例暴增，至29日為止5天內新增33例境外移入，其中有28例均為印尼籍移工，這之中還有13人提供陰性證明報告。對此，胸腔重症醫師蘇一峰就在臉書發聲，質疑這些移工的檢驗報告的真實性。
我是廣告 請繼續往下閱讀
近期我國境外移入個案大幅增加，至29日為止5天內新增33例境外移入，其中28人都是印尼籍移工，目前已暫緩8間人力仲介公司仲介移工入境。指揮中心透露，雖然多數移工在入境時就有給出陰性證明的檢驗報告，但因檢驗方式差異，加上發病的時間點的不同，難以判斷這些報告的真偽性，因此只能先暫緩入境。
對此，蘇一峰醫師也在臉書發聲，指出這些移工提供的檢驗報告皆為陰性，但最終仍確診，讓他質疑「印尼移工提供的這些報告真的可信嗎？到底是驗來的陰性還是買來的陰性」。

▲蘇一峰質疑確診移工的檢驗報告的真實性。（圖／翻攝蘇一峰臉書）
▲蘇一峰質疑確診移工的檢驗報告的真實性。（圖／翻攝蘇一峰臉書）
蘇一峰指出，當初禁止醫護人員出國，就是為了於疫情期間保護醫療量能，如果移工引爆院內感染，癱瘓各醫院病房院內感染幾個重症醫師與護理師，後果將會不堪設想。

▲蘇一峰擔憂，如果移工引爆院內感染，癱瘓各醫院病房院內感染幾個重症醫師與護理師，後果將不堪設想。（圖／翻攝蘇一峰臉書）
▲蘇一峰擔憂，如果移工引爆院內感染，癱瘓各醫院病房院內感染幾個重症醫師與護理師，後果將不堪設想。（圖／翻攝蘇一峰臉書）
據了解，今（30）日指揮中心宣布增加24例境外移入個案，指揮官陳時中將於下午3時30分親自舉行記者會說明。指揮中心也再次提醒，自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。（編輯：陳雅雲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

牆壁歪、地板斜、柱子變形！你覺得哪個部位修圖最容易被抓包？

牆壁歪、地板斜、柱子變形！你覺得哪個部位修圖最容易被抓包？

繼續作答
2020新聞大事件，哪一件事讓你印象最深刻

2020新聞大事件，哪一件事讓你印象最深刻

繼續作答
長得再帥再有錢都不行！哪些男生行為是讓你最無法接受的？

長得再帥再有錢都不行！哪些男生行為是讓你最無法接受的？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀