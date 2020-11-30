中國防長出訪尼泊爾　指支持維護主權與領土完整

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中國防長出訪尼泊爾　指支持維護主權與領土完整

中央社

calendar_today2020-11-30 14:52:18

▲中國國務委員兼國防部長魏鳳和近日出訪尼泊爾時表示，中國支持尼泊爾維護國家獨立、主權和領土完整。（圖／翻攝自新華社）
▲中國國務委員兼國防部長魏鳳和近日出訪尼泊爾時表示，中國支持尼泊爾維護國家獨立、主權和領土完整。（圖／翻攝自新華社）
（中央社台北30日電）尼泊爾和印度日前剛解凍因主權爭議而緊張的雙邊關係。中國國務委員兼國防部長魏鳳和近日出訪尼泊爾時表示，中國支持尼泊爾維護國家獨立、主權和領土完整。
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中國外交部官網發布通稿表示，尼泊爾總統班達里（Bidya Devi Bhandari）和總理兼國防部長奧利（KPSharma Oli）29日在尼國首都加德滿都分別會見魏鳳和。
通稿指，班達里祝賀中國在國家主席習近平的領導下抗疫成功，並對中國堅定支持尼泊爾經濟發展和社會穩定深表感謝。她也說，尼泊爾積極參與中國的「一帶一路」倡議，願進一步密切各領域關係、深化兩軍友誼合作。

奧利則指，尼泊爾感謝中國多年來對尼泊爾軍隊建設的大力支持，相信魏鳳和這次出訪將進一步推動兩軍合作深度發展。

魏鳳和則說，中尼兩國元首2019年互訪，將中尼關係提升為「面向發展與繁榮的世代友好的戰略合作夥伴關係」。他並提到，中國高度讚賞尼泊爾奉行一個中國政策。

魏鳳和說，中國將繼續和尼泊爾保持密切溝通，深入務實合作，一如既往為尼泊爾軍隊建設提供支持幫助，為兩國人民福祉和地區和平穩定作出更大貢獻。

中國和印度的邊境衝突仍未解，而印度之前也因邊境主權問題，一度和尼泊爾關係緊張。尼泊爾總理奧利政府於2019年11月發布新地圖，將與印度有主權爭端的李普勒克（Lipulekh）、卡拉攀尼（Kalapani）、和林匹雅－杜拉（Limpia-Dhura）3地納入尼泊爾版地圖中，引起印度不滿，指不接受「人為的擴張領土」。

有分析認為奧利的舉動是為爭取連任，且背後有中國的慫恿。

不過兩國關係近期已略為緩和。奧利6日會見印度陸軍司令納拉瓦內（Manoj Mukund Narwane）時表示，相信兩國問題可透過對話解決。
印度外交部次長席林格拉（Harsh VardhanShringla）則在26至27日訪尼泊爾，進行雙邊正式對話。（編輯：沈朋達/翟思嘉）1091130
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