與郝龍斌關係遭影射 游淑慧：覺得沒品又無奈
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-11-30 15:05:31｜update2020-11-30 15:08:13
國民黨台北市議員游淑慧，日前出面踢爆民進黨立委高嘉瑜，九年前與時任市長郝龍斌與市政團隊一起到歐洲考察時，不僅脫隊未參與考察跑去買名牌貨，更要求局處官員幫她提大包小包。也讓高嘉瑜出面回嗆「游淑慧當時都在照顧郝龍斌，應該沒時間顧她在幹嘛」，此番說法也被解讀是在影射游淑慧與郝龍斌的關係不凡。對此游淑慧今天（30日）也發表聲明，表示與郝龍斌只是共事20年的家人情感，「被醜陋的影射，覺得沒品與也覺得無奈」。
游淑慧表示，自己從台大畢業的第一份工作，就是擔任郝委員的國會助理。「當時我們並不認識，我是通過BBS知道這個招聘，並通過考試而進入，一路就從21歲的小女生，逐漸磨練訓練。」游淑慧說，「其實，我們的團隊，很多夥伴都追隨他十五年以上，甚至離開再回來。原因無他，只因為他是我們看過最正直、最溫暖的政治人物，藍綠許多資深政治前輩相信都認同」。游淑慧也強調，在市政府八年，郝龍斌是優秀認真的市長，卻不是一個會搏版面的政客。「他已逐漸淡出政壇，對於他在市政的付出，外人隨口貶低抹黑，我覺得是很不道德的。而至於我個人，我在職場上20年的專業投入與正直自律，我問心無愧。」游淑慧說，「女性的能力與專業，其實在許多領域都有很突出的表現，也常扮演不可或缺的角色。而2020年的今天，不要忽略女性在職場上的付出與不可或缺，不要再以性別來影射」。