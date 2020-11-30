中職／富邦公布戰力外名單 倪福德最大咖

富邦悍將今天宣告不續約名單，除擴編選秀會議離隊的陳品捷外，另因整體戰力調整考量，釋出投手黃亦志、倪福德、張竣龍、彭璿紘、楊程皓、陳冠傑、陳明軒；捕手林志洋；野手石翔宇、曾慈恩、張詠漢、陳韋奇等共計12人。

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富邦悍將領隊蔡承儒表示，過去三年球團透過選秀及自主培訓選進了不少名球員，2020年季末共累積有71名的本土球員。在經過與教練團討論與整體戰力規劃後，決定進行陣容整理，球團除提供這些球員離隊同意書外，也祝福這些他們未來能夠有更好的成就與發展，同時也不排除透過各隊釋出名單再進行補強。