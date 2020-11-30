禁移工來台與否　勞動部：跟印尼零付費政策無關

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禁移工來台與否　勞動部：跟印尼零付費政策無關

中央社

calendar_today2020-11-30 16:51:30

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者劉雅文）
▲中央疫情指揮中心宣布自12月4日起，暫停印尼移工入境兩周，勞動部表示與印尼要求零付費政策無關。（圖／記者劉雅文攝）
（中央社記者吳欣紜台北30日電）疫情指揮中心近日與勞動部討論是否禁止印尼移工來台，勞動部次長林三貴今天表示，此事須考慮長照服務需求及國人健康，與印尼零付費政策無關，預計指揮中心很快就會說明。
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台灣27日新增的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）案例中，有多名印尼移工曾提出核酸檢驗陰性證明，衛生福利部長陳時中日前表示，將與勞動部等相關部會討論人力的需求和急迫性，討論是否可能禁止印尼移工來台。
林三貴今天出席勞動部金展獎頒獎典禮前接受媒體聯訪時對此表示，目前國內有69萬9000多名移工，其中印尼有26萬5000人，大部分集中在家庭看護，最近因印尼移工在集中檢疫過程中發現有部分採檢是陽性，因此指揮中心也正在評估是否對印尼移工到台灣來要做進一步管制，預計指揮中心很快就會來說明。

林三貴指出，這件事情必須考慮國人長照服務需求以及全體國人健康的考量，所以在權衡之下，勞動部尊重指揮中心的考量，如果指揮中心認為應該做適當管理來照顧國人健康，勞動部會配合辦理。

媒體追問，若印尼籍移工被限制來台，是否有其他替代方案？林三貴表示，這有很多層次要考量，包含增加其他移工來源國等也都在進行中，另外對於在台灣從事照護工作的移工，目前也同意讓移工跟雇主可以協商、放寬他們在台灣的居留期限，讓他們繼續照顧有需要的民眾。

林三貴也提到，目前也正跟衛福部討論，如何加大長照量能，讓受影響雇主可以透過長照得到照顧服務，勞動部也會積極鼓勵受過訓但還沒投入長照服務的人，並給予就業獎勵，鼓勵民眾投入就業。
由於印尼政府明年起將要求台灣雇主負擔移工的安置費，林三貴也強調，這與安置費無關，對於任何外國人到台灣來，發覺會對國人健康有影響，都會採取管制措施，不能與印尼要求薪資調整或是印尼零付費政策混為一談，這都是勞動部後續要積極處理的事情。（編輯：陳政偉）1091130
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