禁移工來台與否　勞動部：跟印尼零付費政策無關

我是廣告 請繼續往下閱讀
林三貴今天出席勞動部金展獎頒獎典禮前接受媒體聯訪時對此表示，目前國內有69萬9000多名移工，其中印尼有26萬5000人，大部分集中在家庭看護，最近因印尼移工在集中檢疫過程中發現有部分採檢是陽性，因此指揮中心也正在評估是否對印尼移工到台灣來要做進一步管制，預計指揮中心很快就會來說明。
林三貴指出，這件事情必須考慮國人長照服務需求以及全體國人健康的考量，所以在權衡之下，勞動部尊重指揮中心的考量，如果指揮中心認為應該做適當管理來照顧國人健康，勞動部會配合辦理。
媒體追問，若印尼籍移工被限制來台，是否有其他替代方案？林三貴表示，這有很多層次要考量，包含增加其他移工來源國等也都在進行中，另外對於在台灣從事照護工作的移工，目前也同意讓移工跟雇主可以協商、放寬他們在台灣的居留期限，讓他們繼續照顧有需要的民眾。
林三貴也提到，目前也正跟衛福部討論，如何加大長照量能，讓受影響雇主可以透過長照得到照顧服務，勞動部也會積極鼓勵受過訓但還沒投入長照服務的人，並給予就業獎勵，鼓勵民眾投入就業。
由於印尼政府明年起將要求台灣雇主負擔移工的安置費，林三貴也強調，這與安置費無關，對於任何外國人到台灣來，發覺會對國人健康有影響，都會採取管制措施，不能與印尼要求薪資調整或是印尼零付費政策混為一談，這都是勞動部後續要積極處理的事情。（編輯：陳政偉）1091130