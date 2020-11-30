秋冬防疫專案 中市府：12月1日起八大類場所應戴口罩
秋冬防疫專案 中市府：12月1日起八大類場所應戴口罩
記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-11-30 18:10:00
因應國際新冠肺炎疫情持續延燒，台中市政府配合中央公布的「因應秋冬COVID-19疫情防治專案」，12月1日起進入台中市政府及所屬各機關，請全程佩戴口罩，如不配合戴口罩、經勸導不聽者，將依法處3,000元至1萬5,000元罰鍰，另也請配合市府量體溫、消毒雙手及實聯登記，呼籲民眾齊心抗疫。
市府表示，近期中央公布秋冬防疫專案，並要求進入「醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公」等八大類場所應佩戴口罩﹔其中政府各級機關屬「洽公」場所，因此中市府將配合於12月1日起，全面實施進入洽公須戴口罩；物流、外送或郵務人員還是依照原有措施，統一至台灣大道、陽明與文心第二市政大樓1樓「物流交付區」交貨；民眾至各局處洽公時也請配合量測體溫、消毒雙手及實聯登記。市府提醒，民眾洽公如未戴口罩，經勸導不聽者，將依《傳染病防治法》裁罰3,000元至1萬5,000元罰鍰，請務必配合防疫措施。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。