毒品害慘他！曝光「足球之神」馬拉度納遭毒害過程

「世紀球王」、「球場上帝」、締造無數足壇傳奇的阿根廷球王馬拉度納，11月25日驚傳心臟病發去世，消息傳出各界深感懷念與不捨，為了讓影迷回顧球王最後身影，紀錄片《世紀球王馬拉度納》亦將重新上映，讓粉絲們可以好好悼念和回顧，這位球星的最後精采人生。

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馬拉度納一生精采且備受爭議，除了最有名的「上帝之手」之外，他在紀錄片《世紀球王馬拉度納》（Diego Maradona）曾透露，22歲開始染上毒癮，曾經在酒吧、朋友家中甚至球隊更衣室吸毒，直言吸毒讓他「感受到前所未有的興奮」。

▲▼馬拉度納（上圖，下圖中）從高峰跌落谷底，都是因為毒品。（圖／聯影）

然而，讓「一代球王」從高峰跌落谷底的同樣是毒品，更讓他徘徊在死亡邊緣，1991年，當時效力

球隊的他，在藥檢中對可卡因呈陽性反應，被停賽15個月，球員生涯開始走下坡。他曾因吸毒被拘捕，1998年因吸毒過量陷入昏迷，2000年更因吸毒過量引發心臟病，差點猝死。

名影評人藍祖蔚也曾這麼形容馬拉度納：「他很會假摔，也有上帝之手的演出，但是看他盤球、過人、射門，身高只有165公分的他，確實讓你看見了足球之神，傳奇人物的一舉一動，果真都是傳奇！」