人口負成長7／銀髮商機噴發成兆元產業　50年都做不完

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戰後嬰兒潮世代是現年約56歲到74歲的人們，已經逐步退休中，這群人歷經台灣經濟奇蹟年代，受過基本或中高等教育，有錢、有時間、講究生活品質，對高科技接受度也高。10年之後，這群戰後嬰兒潮將成為台灣人口結構中龐大的一群。台大社會系教授薛承泰就預估，10年當中台灣將增加190萬的老人，到了2030年，每4個人裡，就有一位是65歲以上老人。
戰後嬰兒潮世代成重點消費主力 產業能不動起來？
所以，這群戰後嬰兒潮世代的需求，能不被重視嗎？華人熟齡生活產業發展協會理事長、同時也是聲寶董事長的陳盛沺今年9月初出席活動就表示，「以前大家把養老當成一個福利事業，好像老了就要靠國家養，但事實上是沒有一個產業來服務這群嬰兒潮世代的長者。」他憂心現在年輕人賺不到錢，老年人不花錢，將對經濟造成影響。
台灣雖然小，但地理環境好、四季如春氣候佳，對長者來說是很好的生活環境。陳盛沺認為，如果能結合台灣的資通訊優勢成為一個產業，就能帶動年輕人就業，這群龐大的戰後嬰兒潮世代資產也可以滾動，對國內經濟發展來說是另一個契機。
鴻海創辦人郭台銘也曾提及，台灣應建成「智慧科技島」，因為台灣資通訊產業發達、供應鏈完善，能夠軟硬整合，再加上台灣人對新科技、網路社群接受度高，以及地域小，物流或是科技導入成本較低，因此非常適合建構科技試驗島嶼。而他也多次表示，資通訊再結合台灣優秀的醫療人才與資源，打造「健康科技島」不無可能。
熟齡族有錢、有閒、有知識力 促產業發展動力
台灣高齡產業創新發展協會林峻暉指出，過去大家都認為消費主力是年輕人，老人家勤儉就是美德，因此長者們不願意去消費，也沒有消費的動力與樂趣，但現在要退休的老人家已經不這麼想，「戰後嬰兒潮世代的人其實口袋是有資產的，他們生活重點就在如何於健康餘命時能過得比較好。」也因此，業界現在普遍認為，「熟齡經濟」早從55歲就開始。
那麼，相關銀髮商機到底有多大呢？
根據世界衛生組織推估，2025年全球銀髮產業市場將達到新台幣1122兆元，是21世紀最具潛力的產業之一。而根據工研院估計，台灣的銀髮消費市場2025年經濟規模也將達到新台幣3.6兆元，是產業不容小覷的一大商機。
談及AI科技智能產業，如智慧居家、智慧照護或是正夯的熟齡經濟商機，在人口負成長時代下的發展潛力，施振榮就持非常正面樂觀的態度。他認為台灣人口不算多，但教育普及性高，應該由勞力密集轉為腦力密集，靠腦力來做貢獻。過去台灣以外銷創造經濟奇蹟，但這個時代已是得以科技產業為主，並做高質化發展的時刻，如資通訊為基礎，發展醫療、教育或服務業。
施振榮讚台灣解決方案便宜又好用 最適建構創新商業模式
台灣資通訊產業人才濟濟，有很好的條件做為創造創新商業模式的場域，施舉例，在智慧城鄉中，宏碁智通的「台南市智慧路邊停車計費系統」BOT案，有高達9成市民使用後感到滿意，更重要是停車周轉率提高，也大幅提升市府收入。「不只宏碁，我們台灣還有很多解決方案相對便宜、品質又好，有哪個地方不要？」
另外，宏碁旗下的銀髮服務GrandPad（樂齡平板），在全球人口老化與疫情刺激下，線上社交需求增溫，使今（2020）年上半年在美國、英國市場銷售傳出佳績，為近期成長最快速的一年。施振榮指出，GrandPad顧問平均90幾歲，就是為了打造老年人不需要學習的平板，「這才是市場服務，要以使用者的心態設計產品！」
也因此，即便是小小的宏碁智慧佛珠、智慧玫瑰念珠，也因為實用性、科技性與時尚性受到許多人的青睞、叫好又叫座。施振榮表示，從上述例子可以看到，在AI大數據時代下，科技業只是基礎，融入各式服務業當道，絕不能小看。過去服務業只侷限在國內，但台灣規模小，要做大一定要國際化，如此一來能有百倍千倍的發展空間。
服務業導入科技國際化 有百倍挑戰卻也有千倍機會
施振榮進一步指出，若再算服務業產值約製造業2倍，可以改善的空間也是製造業的5倍，整體算下來，服務業導入科技走向國際化或許有百倍的挑戰，但卻也有千倍的發展機會。施振榮強調：「這是很值得投資的領域，未來50年做都做不完！」雖然他也坦言，各家電子大廠都在涉略智慧居家、智慧醫療，但目前環境還不成熟，一方面市場太新，要教育市場，解決方案是否有更好的體驗，以及相關法令是否放寬都需要時間。
依照以往經驗，回顧過去網際網路、電腦與手機時代，一個技術發展普及得要30、50年，但施振榮認為，AI時代下或許發展時程將縮短，如果5年之內有一些成功案例給大家示範與信心，然後產業一起來努力，相信10年後就有一定規模。強調現在不做就等著被淘汰，要趁台灣還保有技術與人才優勢時好好把握發展契機。