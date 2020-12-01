人口負成長9／「軟性都更」助老屋活化　青銀共居是解方

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根據台灣大學社會學系教授薛承泰預測，未來10年內，台灣65歲以上的老年人口將增加190萬人，10年以後也約會有180萬名老人過世；若假設每位老人都有0.5、0.6棟房子的話，未來10年也會約有100萬棟以上的房子釋出，這其中若不是留給下一代，就是會流入到市場。
這些老屋雖是長久來都市發展的難題，但若以都更角度來看，也許能視為一個轉機。
薛承泰認為，這些老年人的房產地段都相當不錯，但卻相當老舊，不會吸引到年輕人居住，如果能將這些老屋進行都更，也許能為年輕人提供一個安全、友善的居住環境，讓下一代願意安居樂業、結婚生子，這方法比起政府不停建設青年住宅，還來得節省土地資源。
雙北老屋改建發展協會理事長、品嘉建設董事長胡偉良也指出，根據2016年資料，當時台灣滿45年屋齡的房子已經達179萬棟，占了全國總面積達21%，而這些老房子至今，已經屆齡50年。
內政部資料統計也顯示，台灣1999年921以前蓋得房子就占8成以上，也就是2000年以後的房子占不到2成，而這些蓋在921大地震以前的老屋較沒有嚴格的法規控管，更容易產生問題，如果大地震來的不堪一擊，這點就顯示台灣都更的重要性。
正式進入人口負成長時代 迫使政府正視都更問題
若從人口角度來看，台灣社會進入人口負成長後，老年人比例變多，也許會對都更有利，胡偉良表示，因為老年人無法承受老公寓的環境，對改建的需求會日益增大，也會變成政府不得不處理的國安危機。
據胡偉良觀察，這種危機感已經在今年出現。他預測，未來房屋市場會逐漸走向兩極化，一方是新電梯大樓，由於眾人追捧而價格越來越高；一方則是沒人要的老公寓，房價只會越跌越兇，可能僅剩出租的價值，未來不是變成「棄宅」，就是等待都更。
除了針對老屋進行都更外，將老屋活化的新建築模式也逐漸產生。
「玖樓共居」是國內目前最知名的「青銀共居」管理公司，自2016年起於台北市開始首宗案例後，至今已過了近4個年頭，目前業務多在新北市，近期更與新北市政府城鄉發展局合作，於三峽、新店等處的社會住宅中進行青銀共居計畫。
老屋也要老有所用 青銀共居即是「軟性都更」
在人口老化社會中，銀髮族不僅要老有所用，他們手頭擁有的老屋，也更應該發揮其原有價值。
玖樓共居專案經理李宇文強調，「青銀共居」事實上就是一種「軟性都市更新」，當長輩已經無法居住不符合需求的老公寓時，如果釋出手頭這樣的資源，將住宅交給他們來管理，讓老屋也能活化給年輕人居住，同時也能讓銀髮族獲得陪伴感，這其實對人口負成長的社會，都是相當好的方案。
台灣高齡產業創新發展協會副理事長林博文也提到，「青銀共居」是一個很好的社會設計，它的起源就是因為「都市沒有為年輕人提供友善的環境」，因此從「共生」的角度去思考，這種觀念近年來也引起政府部門的注意，是目前針對老年化問題很好的解決辦法，「我舉雙手雙腳贊成！」
「青銀共居」的設計與模式，其實是現今高齡化社會與青年就業、就學問題所碰撞出來的，以現在角度來看，也可以說是一種「共享經濟」。林博文指出，但若是還原它的定義，其實就與過去農業社會的大家庭、三代同堂相似，「你跟父母住在一起不也是青銀共居嗎？」
不過，林博文也坦言，「青銀共居」目前仍只是倡議階段，推了5年左右卻沒有普及，「這值得我們深思！」最重要的設計就是在公共空間上，如何讓大家能夠「獨居而不離居」，同時確保住戶的關係融洽，這是很大的課題，未來它也許能夠變成人類群居的型態，還需要一段很長的演化過程，「植物學里叫做馴化，這部分更有賴政府的政策催化。」