人口負成長5／AI趨勢不可逆！別怕AI搶了你我工作

我是廣告 請繼續往下閱讀
AI智慧居家、智慧照護近幾年大大興起，協助大眾生活與對年長者照護更加便利與完善。像是中保切入智慧宅，在民眾到家前能一指打開空調、燈光、電視、音樂或各種家電，住家防災還可即時通知家人。當家中長者跌倒時，更可透過隨身佩帶的緊急求救發送警訊，長者長時間未活動，系統也會電話關心協助報警。
不僅中保，仁寶旗下神寶醫資今年7月也與經濟部工業局宣布「智慧城鄉提升計畫」成果，包括嘉義市、嘉義縣、雲林縣與澎湖縣所規劃的212個社區長照服務據點、與4個縣市健康示範據點皆已完成建置並全面上線，可在地提供縣市民眾不間斷的生理量測服，包含體溫、血壓、身高、體重、體脂肪、握力等，搭配仁寶開發的「神寶e點靈App」，民眾更能運用手機進行智慧健康管理。
友達頤康則是設計養老服務專用的ERP系統，提供資通系統的軟硬整合，幫養老機構做數位轉型。希望在各式銀髮照護領域，例如機構長照，居家照護以及遠距照護等應用，提供智慧管理工具，讓照護者與被照護者更有好的感受與體驗。如結合護理平板、體溫、血氧、血壓等設備的行動護理機、長者適用的智慧健身設備、智慧床墊、智慧定位，以及長者專用的平板電腦等。
AI科技延長大齡勞工職涯 成缺工問題解決之道
科技日新月異，協助人們生活更便利的同時，在少子化的時代，不可否認地，也延長大齡勞工的工作期限與解決缺工問題。
台灣高齡產業創新發展協會林峻暉就提到，年長者體力跟判斷力隨著年紀漸長而下降，但人生閱歷不會減少，體力跟判斷力的衰退可藉由科技來彌補，像是自動駕駛代替人力來判斷周遭事物。
另外，醫界有了達文西機器手臂，看得更精準，甚至可以坐著開刀，體力負擔大減，能延長外科醫師執業生涯，將手術水準拉到另一個層次，或許也成為在頻傳醫師過勞、外科住院醫師短缺的醫界，提供了一個可能的解決之道。
雖然常有人認為，AI等創新科技將導致年輕人失業，台積電創辦人張忠謀也曾說：「未來5到10年內，很多工作機會被人工智慧取代。」甚至世界經濟論壇（WEF）今（2020）年下半年發布的報告也指出，疫情刺激企業採用自動化的意願，預期未來5年，將有大量工作由機器人代勞，但運用新興科技解決燃眉的缺工問題也是不爭的事實。
商場裡也開始出現自動清掃機代替人力、超商導入煮咖啡機器人解決人潮高峰期店員的忙碌，務農也面臨的人力老化與缺工，靠著新式無人飛行噴霧機、智慧監控溫室和無人割草機，幫助農民減少人力支出與成本外，也確實提高農民收益。
全世界都缺工！電子產業拚工業4.0導入「關燈工廠」
此外，面對全球少子化與缺工問題，鴻海10年前就提出機器人替代人力的「關燈工廠」概念，2012年首座「關燈工廠」就在成都現身，目前鴻海集團全球「關燈工廠」已達10座以上，除生產自動化，還能加速彈性生產，同時降低淡旺季人力招募的波動與壓力，省下的時間、人力，有助集團人員從勞力密集轉為腦力密集，提高研發人員占比，創造更高價值。
泛鴻海集團的群創，則是從台灣模組廠率先推動關燈工廠，目前在NB面板、車載面板、手機面板等都導入自動化生產，整體來看，人力減少了50％之多，但是產量更多，效益相當顯著。
而鴻海旗下專營機器人、人工智能的工業富聯 (FII)智能工廠，更是在2019年入選世界經濟論壇(WEF)「製造業燈塔工廠」，自動化之外，機器學習和人工智能型設備持續優化，可使生產效率提高30%，庫存周期降低15%。今年則計畫在各個不同行業之內，打造10個智慧燈塔工廠解決方案，同時機器人也將從目前的8萬台提升到20萬台。
另外，早在3年前，佳世達董事長陳其宏就曾表示，透過物聯網架構精實雲端運算、大數據分析，達到提升生產效率30%、節省搬運人力100%、節省倉儲面積30%、設備妥善率至99.5%、節能20%。當年，茂林回台在銅鑼園區投資新廠，導入高自動化生產，人力使用估可減少50%。而緯創副董事長暨總經理黃柏漙也提到，AI不但可以減少人員離職率，提升生產良率，在製造業旺季時，能事先預測，減少缺工問題。
AI搶工作？勞力密集轉腦力密集 創造更大價值
高科技工具的誕生，看似將取代大量勞工，也引起外界質疑：「AI可能搶走年輕人工作」。對此宏碁創辦人施振榮接受《NOWnews今日新聞》專訪時提到，面對未來不是靠勞力，反而應該靠腦力，台灣人口不算多、規模小，未來發展應該是要靠腦力來做貢獻，過去台灣以科技產業為主，如今各產業都該高質化，想辦法導入高科技提升競爭力，才能講走出台灣、輸出國際的機會。
鴻海創辦人郭台銘也多次指出，AI會搶年輕人工作大部分是誤解，他認為AI無法完全取代人力，尤其「需要溫暖」的工作AI永遠沒有辦法取代，例如拉保險導入AI技術，制式化的工作可交由AI，但與客戶連絡情感仍得靠業務員，強調透過科技，成交件數可能增加。他覺得大家不需要懼怕科技，需要的是擁抱科技的勇氣，「有了AI工作只會更多！」
不只電子產業，就連傳產龍頭台塑集團也導入AI，像是旗下南亞啟動工業4.0計畫，目標在2024年全面升級海內外塑膠加工廠，估計將投入新台幣50億元打造「關燈工廠」，藉此減少人力成本費用。由此看來，AI是趨勢，在高齡社會與少子化時代，更是公司成長的契機。
如同張忠謀所說，未來AI勢必會取代一部分人力，但危機就是轉機，他也特別強調，「運算能力、資料蒐集、創業能力與終生學習」，將是台灣產業的未來，也是避免被人工智慧取代工作的重要條件，提醒年輕人不必過度悲觀，保有競爭力仍有發展機會。