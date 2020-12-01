人口負成長6／農二代接班願砸重本　AI促成科技農業發展

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在人口負成長的時代，農業缺工是必然現象，這是工業化之後，所有已開發國家都會遇到的問題，尤其台灣這30年來從農業社會轉型到以工業、電子業、服務業為主的社會，年輕人都往都市跑，農村面臨到勞動人口缺少問題已相當明顯。
每天清晨，天都還沒亮，在全台各地的畜牧場已經開始傳來牛群躁動，這是酪農已經開始準備工作的訊號。農委會畜試所新竹分所所長蕭振文表示，酪農早上擠乳的時間可能是從凌晨3、4點開始，而當太陽下山時，對酪農來說還要再擠一次乳，維持每日早、晚各1次的頻率，才不會讓乳牛有因為脹奶導致乳房發炎等情況。「對酪農業來說，擠乳是占比例最重的勞力成本。」
榨乳機器人宛如「變形金剛」 節省人力又提升最高4成產量
面對現存的農業缺工難題，科技補助人力就成為必要的發展，隨著科技的進步，專為酪農設計的相關技術也逐漸問世，尤其針對最耗費人力的榨乳工作，也有專屬的機器人。
《NOWnews今日新聞》記者實地探訪位於苗栗的畜試所新竹分所，這款形似「變形金剛」的機器人，一台「標配」就要800萬的榨乳機器人，不僅能夠有效補足勞力缺失，還能增加乳牛產量。
有了擠乳機器人後，以一個原編制4人的擠乳團隊來說，只需1人操作，就能為牧場空出3個人力。而這當中最大的差異，就是以往總因為牧場工作無法出選門的酪農，終於有空餘時間放假了。
除了能為農業改善人力問題外，產量也有很大的提升。方清泉指出，當乳牛因為脹奶感到痛苦時，就會自己來到全自動的榨乳機器人進行榨乳，這不僅會改善乳牛發生乳房炎的機率，也能將每天榨乳次數從2次提升至3至4次，乳量也增加25%至40%，且榨乳的精準度更好，再加上機器可以全年無休24小時利用，不需要休假，使得榨乳工作的效率更佳。
「農二代」愛生活、學歷高 科技農業發展勢在必行
當社會逐漸轉型後，不少老農民為了「引誘」農二代回到農村，逐漸將眼光看向新技術，這也間接促成農業科技的發展。
方清泉提到，很多老一輩的農民可能苦了一輩子，都不願意花大筆成本在新技術上，但為了下一代，再多錢也願意投入，加上現在農二代學歷都不錯，也較懂外文、電腦，當接觸全新機器時，可以快速融會貫通，因此近年來農業科技的應用也逐漸廣泛。
除了榨乳機器人之外，還有自動推料機器人、一站式自動餵小牛機器人，且在混合飼料時也能以機器進行，使得牛隻取得的營養更均衡，在送料時也有自動給料裝置，這些都有效改善勞力短缺問題，也能讓牧場主人的生活品質更加提升。
至於為何在國內畜牧業當中，以酪農業的機械化程度最高？方清泉解釋，由於牛乳在國內是供不應求，還須靠進口，因此乳牛產業能夠穩定獲利，所以農民更願意投入成本，「最重要是，機械化是必然的投資，因為現在酪農比較注重生活品質，與老一輩觀念不同，他們要工作也要生活，所以願意下重本。」
當台灣社會進入人口負成長後，在畜牧業貢獻超過50年的方清泉仍對農業發展相當樂觀。
「不用去怕人力不足的問題！」他強調，隨著時代的進步，各種設備、技術就會應運而生，這些機器不僅能夠取代人力，也能增加產能，「這時候農民勢必要跟著升級，如果還無法順應時代潮流，又不願面對科技的刺激，那遭到淘汰也怨不得人。」