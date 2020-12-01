人口負成長4／爺奶當店員　大齡勞工斜槓人生更精采

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7-ELEVEN自2018年起積極聘任中高齡求職者，目前聘任中高齡年齡範圍從50到70歲皆有，統計直營店此年齡範圍的聘用人數已突破400人，其中，以台北市地區門市聘用中高齡的比例最高。
3年前，統一超商也開設「幾點了咖啡館」，串聯各地社福團體，提供失智爺爺奶奶到店裡當實習生的機會，不僅讓長輩展現自信與重拾生活能力外，更成為失智家庭舒緩照顧壓力的後援隊，而門市夥伴的協助，也持續擴散正能量，與社區民眾一起創造對長者更友善的環境。
7-ELEVEN松民門市店長彭秋玫就分享，她一開始加入「幾點了咖啡館」這個計畫時，並沒有想太多，她想像就像店裡帶社區活動「小小店長」一樣。「一開始當然會緊張，但在社福團體弘道老人福利基金會人員解說陪同下，自己也越帶越有成有感。」
彭秋玫說，長輩們實習時間每周一次，選在上午離峰時段一小時，做的工作大多為檯面商品整理、熟食區整理、操作咖啡機與櫃台結帳等，每個工作都有夥伴與基金會同仁陪同。有些長輩剛來時，因為緊張手會很抖，但門市夥伴、民眾都會很有耐心，有的人甚至還會大聲鼓勵爺爺奶奶，稱讚他們做得很棒。
1200個失智爺奶實習結帳 延緩失智、行動力進步
根據「幾點了咖啡館」成果調查分析發現，參與活動10次以上的失智長輩，接受ADL (日常生活評估量表)、IADL(工具性日常生活活動能力)功能量表評估，90%無明顯退化，維持生活自理能力，超過70%長輩仍有學習新事物能力，甚至有15%的長輩在行動表現有所進步，如上街購物、外出活動、家務維持等。
而目前全台共有12家「幾點了咖啡館」，自2017年累計至今，參與活動長輩約1200人次。統一超商指出，此項計畫能讓長輩與人群接觸、訓練處理事務能力，來減緩失智狀況，未來也希望將服務延伸到全台，邀請更多門市共同響應。
雖然，「幾點了咖啡館」偏向公益性質，但也能給公司企業在聘用勞工部分，有不同的思考方向，還有更多大齡勞工退休後還有活力，也願意分享人生與職場經驗！
古稀行銷推廣咖啡師顧問 大齡勞工退休斜槓人生好精采
古稀行銷就企圖向各大公司推廣「咖啡師顧問」的概念，讓中高齡員工在退休之後能繼續待在公司，透過擔任公司咖啡師顧問的角色，一方面讓大齡員工退而不休，持續貢獻經驗外，另一方面公司也因為有了「顧問」，可以完成職場上的世代傳承。
古稀行銷也和「104高年級」平台合作，開設「職人淬」示範咖啡館，培訓手沖咖啡師，同一時間也幫這些退休的中高齡者接案講師的工作，斜槓人生的精彩程度不輸年輕人。
64歲的王大哥自金融業退休後，一度將大半時間放在照顧生病父親身上，如今因為對咖啡有興趣，再加上想把金融理財專業提供給年輕人，因此加入「職人淬」，民眾只要有需求，透過104平台預約，就可以用一杯咖啡的價錢，獲得一對一的專業理財知識。
他坦言：「我們也怕寂寞，有人來找我們聊天，我們多高興啊，知無不言！」
總是掛著笑容、健談親切可人的64歲的Jenny姐，手沖咖啡動作靈活，很難想像之前她曾多次進出醫院治療骨裂，一整天都痛到無法工作，吃止痛藥吃到怕，但想到自己之前從事貿易工作，最懷念的是品嘗咖啡的悠閒時光，覺得應該改變一下生活，於是還搞不清楚工作內容，就等不及先送出應徵咖啡師的工作。如今的她，不僅手沖咖啡沒問題，後來還去爬山、練舞，活力滿滿連夥伴都很驚訝。
大齡退休好空虛？ 咖啡師顧問、花甲說書人開發更多可能
57歲的洪大哥，退休前是飛利浦的電子工程師，一開始退休生活過得很愜意，但6個月過去，他覺得越來越空虛，「往後的日子都這樣，怎麼辦？」不願宅在家的他，先考了英文領隊執照、又考取街頭藝人工作，甚至還拍了廣告，現在加入手工咖啡師行列，更是咖啡品牌總監。
「因為從這裡開始，才有其他機會！」洪大哥認為，放開心胸，把所學的延伸出去，都有機會再發展。尤其人口老化是嚴重問題，如果大齡者可以保持頭腦身體靈活，也算是減少社會成本。
不只培訓咖啡師顧問，古稀行銷甚至成立「花甲說說」類似電視兒童台哥哥姊姊的角色演出劇碼，從劇本到音樂等全都原創，而這群花甲說書職人年齡層在50到60之間，完全素人自編自導，同樣是有接案就外出表演，讓人見識到大齡者多變的樣貌。
古稀行銷強調，大齡勞工即便退休，依照過去的專業，又或者個人特質，其實可以開發更多可能性，建議公司企業可以多看看長者們的優點，希望更多民間企業共襄盛舉，並與大眾一塊兒建立對長者友善的生活與職場環境。