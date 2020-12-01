人口負成長8／老有所用不怕獨居而終　銀髮住宅成新文明

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台灣高齡產業創新發展協會副理事長林博文表示，人口負成長若從勞動力的角度來看，確實是悲觀的，因為從以往工業社會的觀點來看，只有年輕人能夠貢獻勞動力，因此人口負成長就是人口紅利消失。
不過，人口負成長雖是人類歷史上前所未見的一個危機，但也可以是一個轉機，「在人類社會受到人口負成長的衝撞後，經過長時間的凝聚共識，這時就會產生一個前所未見的新文明。」
對人口負成長議題抱持「審慎樂觀」的態度，林博文認為，這個新文明在他所想像中，最關鍵就是「老有所用」，讓老人家也能成為勞動力的一部份，且整個社會會急需其他有人口紅利國家的移民，也就是一個移民社會的結構。
人類社會經過人口負成長的轉變後，居住模式也可能會有所變化，目前社會上出現「青銀共居」、「樂齡建築」等模式，引起政府部門的注意，就是一種新文明的社會結構。
林博文舉例，不少學校面臨少子化問題時，大多一籌莫展，但若換個角度想，學校在少了學生後，頓時少了巨額的收入，但也因此空出許多校舍，「若是能把這部分出租給銀髮族或退休人士，一來能解決學校收入頓減問題，二來也能降低社會成本。」同時，透過與學校課程合作，讓銀髮族以「終身學習」方式，來活躍或減緩老化。
銀髮族生活不僅有養老 樂活、樂齡住宅模式應運而生
除了校舍之外，也有不少樂齡建築模式在全台開花結果。去年底，在台中烏日開創的「合勤健康共生宅」，就是將無障礙旅館、銀髮服務、社區教育空間等融合在同一棟建物中，藉由專為老年人設計的建築模式，推動適合高齡者需求的新型態住宅。
「住宅是一個生活的容器。」合勤建設董事長李柏憲指出，他們希望把住宅的硬體、環境做大幅度的改善，並著手在相關服務智慧化，最後從人的巧思來進行改變，在現今老年人普遍無法自立互助的情況下，更需要樂齡建築的推廣，才能讓大家都有能安身立命的空間。
以往在進行老屋更新時，有7、8成老年人都會搬離原住處，「事實上是又花費更多資源，也浪費了原有的住處！」
李柏憲表示，若是將老屋周邊環境改善，並提供相對的硬軟體設施與關懷服務，就能讓老年人在其所熟悉的社區在地養老，透過在地社區的力量，去降低老化的壓力，節省更多長照或安養資源，「這種共生宅模式，能讓社區中不同族群彼此相互了解，也降低老齡照顧與土地取得的相關成本。」
住宅也能促進健康 未來銀髮建築或成主流
除了合勤共生宅之外，新北市也有一處銀髮建築模式受到關注。「樂陶居」位於中和青年社宅之中，是以「青銀共居」為理念打造的銀髮住宅，同樣有符合老年人需求的居住環境，此外更提供多元健康管理、樂活養身的服務模式。
樂陶居的經營團隊集順生總經理李正文提到，高齡化社會之後，這些老人家所需要的其實不僅僅只是醫療、長照，「他需要的是生活！」尤其在現代，以往「養兒防老」的觀念已經不適用，如果有一個地方能提供銀髮族選擇喜歡的生活方式，就能避免老年人孤獨終老，或造成子女負擔等情況發生。
李正文強調，如果一位銀髮族自己封閉在家裡，沒有與人互動，很快就會失智、失能，若來到「健康促進」的住宅，透過由大型企業提供的各項服務與活動，讓老年人延緩老化，進而就能有效降低社會與政府的長照負擔。
李正文有自信，未來這類銀髮建築模式將成為主流，「我們樂見其成，畢竟有市場就有競爭，相對的也會讓市場更加完善。」