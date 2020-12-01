人口負成長1／與其恐懼　不如掌優勢「化危機成轉機」

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根據內政部統計，台灣人口在今年上半年首次發生「死亡交叉」現象，即出生率低於死亡率的紀錄。而今年到9月底為止，台灣總人口的自然增加（出生減死亡）數為「負」的11,250人。許多專家認為，今年只剩1個月，再加上近年來結婚率下降與離婚率上升，「2020是人口負成長年」幾乎已成定局，也代表2020年將是內政部在台灣實施戶口統計近70年以來，總人口出現的第一次衰退。
學者警告政府再沒作為 出生人數可能跌破16萬
台大社會系教授薛承泰接受《NOWnews今日新聞》專訪時指出，今年新冠病毒肆虐，結婚數明顯下降，更不看好明年生育率，至於後（2022）年是虎年，如果政府再沒有作為，出生人數可能從17萬保衛戰直接跌破16萬，相較1980年前後的出生人口高峰人數41萬，相差2倍以上。
其實不只台灣，俄國、義大利、葡萄牙、德國、日本等國家都已呈現人口負成長。根據國發會資料顯示，2019年亞洲各國總生育率也呈現低迷，日本與新加坡為1.36人與1.14人，台灣與香港為1.05人、韓國則為0.92人。
薛承泰表示，一旦進入人口負成長，再怎麼鼓勵生育也無法逆轉，只能鼓勵生育減緩人口數下降的速度。雖然有專家認為，地球人口過剩、資源有限，人口減少有助於舒緩對土地、環境與資源壓力，但薛不諱言：「長期而言或許可以這樣說，但人口結構轉變，對社會國家挑戰將首當其衝，經濟與財政負擔將十分沉重。」
高齡社會＋少子化 人口負成長成全球工業化國家共同課題
因此，世界各國都開始研究中高齡就業的議題，畢竟醫療進步，人們壽命越來越長，「退休」年齡確實可以討論延後。除拉抬中高齡就業率，善用大齡一族的經驗與智慧消彌世代鴻溝外，同時也解決少子化帶來的勞動力缺口。
全球各國在這塊領域都有所突破，例如韓國成立中高齡人力銀行、德國全額補助50歲以上受雇於100人以下的公司之勞工，參與公司外部訓練的費用，日本甚至特別立法減少就業市場中的年齡歧視…。
勞動部日前也已成立銀髮中心，6年下來媒合中高齡就業率約5成，希望推動大齡勞工就業率、輔導企業任用中高齡者，同時也對社會倡議大齡勞工的價值，形塑社會對中高齡勞工的友善職場環境。
事實上，近幾年有許多中高齡二度就業，還有許多企業任用或回聘大齡勞工的案例。yes123人力銀行今年10月底公布「銀髮勞工職場危機與退休規劃調查」顯示，45歲以上的熟齡勞工中，有24.6%將近四分之一的人二度就業，也有37.1%超過三分之一的企業曾回聘退休員工。
退休主角「戰後嬰兒潮世代」成機會點 有體力、有想法也有消費力
值得探討的是，熟齡勞工二度就業、重返職場主因，除了與金錢相關的：「退休金準備不夠」（62.3%）或「想分擔家計、貸款、負債」（56.3%）外，「覺得離開職場後生活無趣」的也大有人在（佔比將近4成）。從數據中還可以看出，這些正要退休的「戰後嬰兒潮世代」，也和過去退休年長者很不一樣！
台灣高齡化政策暨產業發展協會與56789年齡實驗室，就稱「戰後嬰兒潮世代」為「壯世代」，過去有人用「橘世代」、「銀髮族」或「高齡者」來稱呼，但他們認為可以用更樂觀、正面的角度去定義這群人，因為他們大多展現過去退休者沒有的強大能量，努力活出新高齡生活典範。
其實，「戰後嬰兒潮世代」的人普遍口袋較深、大多都接受過教育，在生活品質上有一定要求，對於科技的接受度也高，因此雖然人力銀行調查他們重返職場時薪資較過去低，但仍願意嘗試展開職場第二春。
減輕政府財政負擔、解決居住問題？戰後嬰兒潮世代別小覷
另外還可以思考的是，這批「壯世代」未來勢必將成為消費主力，相關智慧醫療、智慧居家等商機也因此被無限看好。
工研院IEK估計，至2025年，國內銀髮市場規模將達3.6兆元。宏碁創辦人施振榮接受《NOWnews今日新聞》專訪時就提到，這些服務業若在5G、AI大數據時代下，以台灣資通訊優勢為基礎，深入發展、輸出國際，將是難得的機會。
「危機變轉機的還有一點！」薛承泰說，如果能利用「戰後嬰兒潮世代」優勢，讓大齡者照顧年長者，形成預防機制，可望減輕政府長照負擔；或者，老人家住的老屋乏人問津，可加速推動都市更新，人口外移促成社區再造。而相關「青銀共居」、「銀髮住宅」或「樂齡建築」也提供了年輕人更友善的購屋機會與成家立業的安全環境，進一步拉抬台灣生育率，延緩人口負成長的情況。
《NOWnews今日新聞》關心台灣未來發展，特別針對人口專題探討正要退休的主角「戰後嬰兒潮世代」，和年輕世代之間「青銀共事」與「青銀共創」解決勞力缺口；AI大數據協助年長者生活、加速發展兆元商機產業；解決現在人居住問題等三大「危機變轉機」面向來探討。其中，也將針對大齡勞工重回職場是搶年輕人工作？AI取代人力，連年輕人工作也搶？等迷思進行討論。