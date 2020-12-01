人口負成長3／大齡勞工擋年輕人去路？調查數據打破迷思

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施振榮談青銀共事 「舞台要留給年輕人」
現年75歲的宏碁創辦人施振榮，對於「青銀共事」有自己一套想法，他分享自己每周跟30、40歲的年輕人共事，大家互相分享看法是很好的互動，但不可能沒有代溝。
他表示，自己不願意擋年輕人去路，更認為年紀大的長者必須認清事實，未來生產力、創造力是年輕人的場域，「自己總會休息，舞台可是年輕人的！」長者可以提供意見，但執行仍得靠年輕人。
施振榮強調，在「青銀共事」裡，年長者要了解年輕人真正需要的是什麼，一起工作就是共創價值，建構一個利益平衡，對大家都有益。尤其，他認為台灣服務業搭配資通訊優勢，包括銀髮商機等很有發展潛力，若輸出國外國際化，規模可能是製造業的兩倍，效益可能千倍以上，更值得「青銀共創」這個機會！
聲寶回聘大齡勞工 年長者可發揮顧問角色
華人熟齡生活產業發展協會理事長、同時也是聲寶董事長的陳盛沺也說，他自己72歲還在工作，就是希望能協助公司，並表示許多退休的中高齡者不奢求有高薪，更不願搶年輕人工作，只希望能發揮顧問的角色，讓世代傳承更順利，畢竟他們跟公司一起成長，對公司都有份情感，希望公司能越來越好。
在聲寶就有許多回聘中高齡勞工的例子，陳盛沺舉例，之前他有其他公司做電話行銷，賣最好的都是大齡勞工，因為他們會不厭其煩，以自己人生經驗跟顧客解釋，相較年輕人更有耐心也願意分享，「大齡勞工有很多優勢是年輕人沒有的，若能在職場上好好利用中高齡的長處，對整個社會是有助益的。」
關於「青銀共事」，勞動部銀髮人才資源中心主任余璦君則提到，過去銀髮中心前進大專院校宣導青銀共事互動時，也常遇到年輕人提問：「年輕人都找不到工作，銀髮族還能找到嗎？」或是「叫銀髮族找工作，這樣是不是在搶年輕人工作？」但她提出數據反駁這樣的說法。
國科會調查：中高齡就業率提高 年輕人就業跟著提升
根據國科會調查，2000年到2010年期間，只要台灣中高齡就業率提高，年輕人就業率也跟著提升，呈現將近0.9的正相關，同時再調查世界各國，結果發現也是同樣狀況，顯示中高齡者再投入職場時，年輕人的就業率並不會因此減少。
余璦君認為，中高齡再投入職場，其實會有更多不一樣的工作內容被創造出來，且更適合年輕人，況且目前台灣工作機會並非達到飽和狀態，很多公司廠商如服務業都在缺工中，年輕人其實不用太擔心。
而年長者穩定性高、有耐心，願意分享人生經驗、工作經驗，在世代傳承上頗具意義，對公司而言能降低成本，大齡勞工能再貢獻、延伸價值、保持身心健康，也能減輕政府在長照上的負擔，未來整個社會對長者環境想必將更加友善，是良性循環！