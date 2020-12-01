人口負成長10／福利政策別再短視近利　現在不做真的等死

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針對目前台灣因應人口負成長的相關政策，台大社會系教授薛承泰以「短視近利」來形容，他認為政府應首重逐漸退休的戰後嬰兒潮世代，因為他們仍有餘力，是減少未來財政負擔的「幫手」。而宏碁創辦人施振榮也認為，針對高齡與少子化方向跨業發展，台灣資通訊產業10年後有望輸出國際，「只是政府需要超前部屬。」
既然世界各國都面臨人口負成長議題，那麼政府更應該從現在開始構思，最適合我國的政策來因應，把握優勢視危機為轉機，國家才能永續生存。只是關於我國「永續生存」這件事，薛承泰直言：「以目前像這樣子的花錢的方式，我們有辦法熬到2030年嗎？」（2030年我國65歲以上人口將占總人口25%）。
他認為，有遠見的政府不能當下一直討好老百姓，只撒大錢希望人民有感，應該把有限的經費跟人力用在刀口上，否則到最後辛苦的還是人民以及我們的子孫。
社會褔利不能泛泛談，也不能看國外做什麼就跟著做，薛承泰覺得：「這方面沒有什麼先進國家，國外只不過先做了，但先做未必等於先進。」
就像現在長照做到2.0，推動在地化長照體系，但他認為2030年來做會比較好，「現在做會有點浪費資源。」薛的理由是，目前逐漸退休的戰後嬰兒潮世代是50到70歲之間，絕大部分都還可以照顧他更老的父母親，且兄弟姊妹夠多，可以共同負擔，據他了解，10個家庭裡面大概還有6個家庭可以這樣做。
薛承泰表示，醫學報告發現父母親初期失能，若能由自己小孩來照顧，其實能延緩惡化，同時間照顧者能學著如何延緩老化，「做中學」形成預防機制。再加上如果能向中央申請家中無障礙設施的改善補助，或是照顧者能接受訓練甚至獲得減稅，等於一舉數得。
他提到預防機制的重要性，因為在國外長照政策經費中，有2到3成用於預防機制，因此戰後嬰兒潮世代的「協助」，等於大大降低了政府長照負擔。薛承泰認為，政府得好好重視與「利用」戰後嬰兒潮這群人，只是前提是政府要給足夠的誘因。至於現階段長照不是不做，而是應該把經費與預算精準拿去照顧那4成做不到的家庭，如此一來才能更有效益。
另外，戰後嬰兒潮世代可能解決一部分居住問題。
薛承泰提到，到2030年，10年間台灣會增加190萬名老人，假設一位長者手上有一棟房或不到半棟房，換言之未來將有約100萬棟房子釋出，不是給他的下一代，就是到市場上，但這些房子可能已經很老舊了，更顯示出都市更新的重要性，「都更做好，居住環境改善了，年輕人也就更願意結婚生子。」有機會提升生育率。
而提到成家與立業，宏碁創辦人施振榮則認為，未來國家大方向其實很清楚，在5G、AI大數據時代下，台灣資通訊產業發達是一大優勢，且跨產業的結合是必須的，如以資通訊為基礎，結合醫療、教育或是服務業，形成智慧城市、智慧居家或是銀髮產業等「體驗經濟」的創新商業模式，未來年輕人很有發展機會。
施振榮認為，「這就是『共享經濟』跨產業的結合，符合新世代的新需求，但重點是要如何跨產業連接起來，這需要新的商業思惟與創新，以及政府的遠見與帶領。」
他進一步解釋，雖然目前很多電子大廠都鎖定跨領域的研究與發展，如智慧醫療、智慧城市等，但實際上，市場應用太新，解決方案都可以再「更好用一點」，教育市場也需要時間，因此普及度沒有大家想像那麼快。
不過，施振榮還是認為，如果5年之內有一些成功案例可以給產業示範作用，大家會比較有信心，再加上政府超前部屬，不論是地方或中央都鼓勵企業投資並創造更好的投資環境，「從上到下，大家一起拚，相信很快10年就有一定規模！」民間已經動起來，政府也要把握時機，刺激內需且有望輸出國際，掌握國際產業趨勢先機。
過去有人說老年人口只有「剩餘價值」，但其實現階段應該強調「延伸價值」，尤其戰後嬰兒潮世代，做為與過去老年人口不一樣的特質，將是批很有「各方潛力」的一群人，人口負成長由此看來反而是轉機。
只是，政府得眼光放長遠、現在就得動起來！趁著這批人身體仍健康時啟動各項政策，才能保有台灣競爭力與永續發展，否則裹足不前或持續短視近利，我們面臨的，可能真的只有「等死」一途！