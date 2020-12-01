人口負成長2／台灣老化速度世界第一　大齡者何去何從？

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根據勞動部與國發會2018年數據，台灣50到54歲以上勞動率還有73.5%，但55歲到59歲勞動率則從7字頭掉到5字頭，鄰近國家日、韓則是83.4與74.4%。
再看60歲到64歲，勞動率直接從7字頭對半砍，僅剩36.7%，而65歲以上直接下殺個位數，來到8.4%，日、韓都還有24.7與32.2%，美國則有19.6%。顯示台灣中高齡者在職場上消失的現象非常普遍，更較其他國家偏低。
大齡勞工找工作命不好？ 連兒女也怕被指指點點
勞動部銀髮人才資源中心主任余璦君指出，台灣中高齡勞動率遠低於美、日、韓等國家，相較於已開發國家開始力行延後退休，台灣卻受到傳統觀念影響，仍盛行提早退休。
像是：「那麼老了，出來工作是不是命不好？」，甚至連長者的兒女們也認為：「爸媽出來工作，好像我不孝，父母親還是好好待在家裡。」
台灣現在已是高齡社會，但僅僅5年之後，2025年就將走到超高齡社會，人口老化的速度之快，成為「世界第一」，到時候65歲以上占總人口20%，也就是每5人中就有1人是老年人，再加上少子化，國家社會面臨到最首當其衝的難題就是勞動力缺口，也因此勞動部2014年成立銀髮人才資源中心，希望協助「大齡勞工」們進入職場，輔導企業任用中高齡者，提升整體中高齡就業率。
「其實55歲以上大齡勞工們，身體狀況很好的非常多，他們有多年豐富的工作經驗，不管是人生閱歷或是工作經驗都非常寶貴，離開職場是非常可惜的事。」余璦君強調，他們如果能再投入職場，不單單經驗可以傳承，大齡勞工還有工作穩定度高、同理心夠、人際互動圓融等特質，對廠商公司來說，是非常優質的員工。
大齡勞工穩定度高、同理心足 人生閱歷豐富無價
就余璦君觀察，銀髮中心成立以來，提供一條龍的「一案到底」就業服務，包括技能檢定、職業訓練、心理測驗評量等，6年下來有1萬多個大齡勞工來找工作，媒合了4900多個，媒合率將近一半以上。
更重要是有更多廠商公司願意把任用大齡銀髮族的優點告訴同業，已經有越來越多企業願意接納大齡勞工，6年中接觸2000多家廠商，提供的職缺也多達2.6萬個，成為中高齡者求職面臨年齡歧視的改善助力。
不過，勞動力缺口有賴社會扭轉中高齡就業的刻板印象。余璦君提到，大齡勞工求職「心態」是重要關鍵，他們通常擔心、害怕、沒有自信，其實只要放寬心胸、願意嘗試，就有機會順利找到工作，發展事業第二春。「有已經做了30、40年會計的60歲大姊，退休之後嘗試坐月子中心業務工作，結果工作能力備受雇主肯定，在退休之後找到自己的價值。」
大齡勞工是無價資產 政府應獎勵僱用、發放受訓津貼
關於台灣熟齡就業、人力缺口問題，yes123求職網發言人楊宗斌則建議，政府可透過「獎勵僱用」方式，假如企業聘用一定比例的中高齡勞工，就給予薪資補助或賦稅優惠，或公司若能提供資深員工更多在職進修機會、學習新技能，官方同樣給予相關受訓津貼。
楊宗斌認為，企業應要將中高齡勞工視為公司的「無價資產」，還有將他們累積的工作經驗，視為「無形資產」，資方應該打造更為友善的職場環境，兼顧工時與資歷，提供對等合理的薪資報酬，不能僅比較員工的生產力高低。另一方面不吝於升遷激勵，藉由顧問職、資深經理人頭銜，讓他們持續提供經營建言，分享管理經驗，也是很好的方式。