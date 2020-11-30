全國技藝競賽室內設計　竹市陳曉薇桃竹苗唯一獲優勝

新竹市光復高中室內設計科三年級學生陳曉薇參加109學年度全國中等學校技藝競賽家事類室內設計職種，從全國各校優秀選手的激烈競爭中脫穎而出，拿下全國第七名優勝，這也是桃竹苗區唯一獲得優勝的學校。

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這次考題是替銀髮夫妻與兒子規畫的公寓宅設計，陳曉薇巧妙地將客廳、廚房等空間設計能符合屋主的興趣，例如喜歡作畫的爺爺、愛烘焙的奶奶、愛健身的兒子，搭配各種空間靈活運用，替他們家庭增添許多活潑氣氛。決選時該作品獲評審青睞，順利獲得全國優勝的佳績。

陳曉薇說，她從小對空間規設計非常有興趣，小學時家裡重新裝修，在設計師的巧思之下，把家裡打造的美輪美奐，開啟她對室內設計這一行業的憧憬，希望未來能成為獨當一面的設計師，可以規畫專屬於家人的空間。



