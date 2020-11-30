全國技藝競賽室內設計　竹市陳曉薇桃竹苗唯一獲優勝

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

全國技藝競賽室內設計　竹市陳曉薇桃竹苗唯一獲優勝

記者金祐妤/新竹報導

calendar_today2020-11-30 19:50:00

全國技藝競賽室內設計 竹市陳曉薇桃竹苗唯一獲優勝
▲竹市光復高中室內設計科三年級學生陳曉薇參加109學年度全國中等學校技藝競賽家事類室內設計職種，拿下全國第七名優勝。(圖/記者金祐妤攝,109.11.30）

新竹市光復高中室內設計科三年級學生陳曉薇參加109學年度全國中等學校技藝競賽家事類室內設計職種，從全國各校優秀選手的激烈競爭中脫穎而出，拿下全國第七名優勝，這也是桃竹苗區唯一獲得優勝的學校。

我是廣告 請繼續往下閱讀

這次考題是替銀髮夫妻與兒子規畫的公寓宅設計，陳曉薇巧妙地將客廳、廚房等空間設計能符合屋主的興趣，例如喜歡作畫的爺爺、愛烘焙的奶奶、愛健身的兒子，搭配各種空間靈活運用，替他們家庭增添許多活潑氣氛。決選時該作品獲評審青睞，順利獲得全國優勝的佳績。

陳曉薇說，她從小對空間規設計非常有興趣，小學時家裡重新裝修，在設計師的巧思之下，把家裡打造的美輪美奐，開啟她對室內設計這一行業的憧憬，希望未來能成為獨當一面的設計師，可以規畫專屬於家人的空間。

國中畢業後，陳曉薇依自己興趣、並在家人支持下選擇光復高中室內設計科就讀，入學後從頭開始學起，跟著學校安排的課程規畫，習得室內設計相關知識與技巧，在選手培訓過程中除了學校的課程與訓練之外，甚至常犧牲假日休息時間來練習，最後考前兩週甚至幾乎沒時間可以陪家人用餐，遇瓶頸時也積極尋求突破方法，這股拚勁令人感動。

指導教師張清幀老師在訓練指導的過程中不辭辛勞，也針對歷年試題研究分析，搭配模擬試題的訓練，結合潮流趨勢變化，最後將訓練過程融入比賽模式，一路指導著曉薇苦練才能於全國競賽中脫穎而出。

▲竹市光復高中室內設計科三年級學生陳曉薇參加109學年度全國中等學校技藝競賽家事類室內設計職種，拿下全國第七名優勝。(圖左)指導教師張清幀(圖/記者金祐妤攝,109.11.30）
▲竹市光復高中室內設計科三年級學生陳曉薇參加109學年度全國中等學校技藝競賽家事類室內設計職種，拿下全國第七名優勝。(圖左)指導教師張清幀(圖/記者金祐妤攝,109.11.30）
 

 

關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

牆壁歪、地板斜、柱子變形！你覺得哪個部位修圖最容易被抓包？

牆壁歪、地板斜、柱子變形！你覺得哪個部位修圖最容易被抓包？

繼續作答
2020新聞大事件，哪一件事讓你印象最深刻

2020新聞大事件，哪一件事讓你印象最深刻

繼續作答
長得再帥再有錢都不行！哪些男生行為是讓你最無法接受的？

長得再帥再有錢都不行！哪些男生行為是讓你最無法接受的？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀