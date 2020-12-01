72萬，Suzuki小改Swift改配輕油電12/1開始預售，並將於12/25與Swift Sport連袂發表

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72萬，Suzuki小改Swift改配輕油電12/1開始預售，並將於12/25與Swift Sport連袂發表

Carture 車勢文化

calendar_today2020-12-01 01:25:30

（圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）
Suzuki最具代表性的新世代都會小車Swift，以結合科技、安全及時尚風格的嶄新設計，甫上市便榮獲2018年《RJC》Car of the Year 年度風雲車、2018年《World Car Award》世界年度都會車 TOP 3，以及2018年《車訊風雲獎》最佳進口小型車的一致肯定。此次，小改Swift搭載MILD Hybrid輕油電科技，以及Suzuki Safety Support的安全升級，將以全面革新之姿強勢回歸台灣車壇，以Suzuki「GO UNIQUE」的品牌精神，持續為台灣消費者帶來不凡的魅力生活。
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本圖片僅供參考，如與實車不符，請以實車為主。
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日系動感美學 不論動靜都很型

小改Swift極富動感的車體輪廓，搭配全新格紋式鍍鉻水箱護罩與黑色懸浮式車頂，彰顯其狂放不羈的好動性格。內裝採運動化環艙設計，整合式行車資訊顯示幕的雙環跑格儀表板，為日系美學注入熱血因子，同時配備支援Apple CarPlay® 及 Android Auto™的多功能觸控式螢幕，輕鬆駕馭你的個性生活。
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Hybrid輕油電 動能節能雙進化

動力方面，小改Swift導入MILD Hybrid 輕油電科技，結合ISG整合式啟動發電機與鋰離子電池的SHVS智能混合動力車，經減速時回充電能，自動重啟時不僅可降低振動噪音，更可提供充沛的動力輔助，創造更輕快節能的操駕感受。

本圖片僅供參考，如與實車不符，請以實車為主。
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智能安全科技 周全守護一路隨行  

此外，小改Swift全面導入Suzuki Safety Support，搭載ACC主動式車距巡航系統、DSBS雙感知器煞車輔助系統、BSM車側盲點偵測系統、ESS緊急煞車訊號警示、HBA遠光燈輔助系統、LDWS車道偏離警示、RCTA後方車側警示，以及Weaving alert 駕駛疲勞警示等八大項主動式安全配備，提供駕駛者輕鬆自在的駕馭體驗，周全守護車內外的每一個人。

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小改Swift 12月01日開始預售，預訂享好禮

為回應廣大車迷的期待，自12月01日起接受預訂小改Swift，小改Swift預售價為，單色:NT$720,000元；雙色:NT$730,000元。正式上市前預訂可享限量好禮二選一，12月31日前交車還有Swift專屬限量帽T。同一時間展開全台展間巡迴快閃活動，歡迎前往全台Suzuki經銷商與展售據點，預約入主你的型動生活。

 

而全新小改Swift，以及許多性能迷期待、搭配手排變速系統的小改款Swift Sport都將12月25日聖誕節當天正式發表上市，敬請期待！

小改Swift全台巡迴快閃時間

12/1

 高雄所

 高雄市鼓山區中華一路319號
12/2~12/3

 民族所

 高雄市三民區民族一路400號
12/5~12/6

 南台車展(Suzuki展區)

 臺南市永康區南台街1號
12/7~12/8

 員林所

 彰化縣大村鄉中山路二段8號
12/9~12/10

 南台中所

 台中市南區文心南路713號
12/12~12/13

 新竹所

 新竹市東區中華路一段145號
12/14~12/15

 桃園所

 桃園市桃園區大興西路二段137號
12/16~12/17

 中和所

 新北市中和區中正路911號
12/18~12/19

 台北民族所

 台北市中山區民族東路97之1號
12/20~12/21

 南港所

 台北市南港區忠孝東路六段101號
 
  1. 本圖片僅供參考，如與實車不符，請以實車為主。
  2. 2020 年 12月 01 日起至 2020 年 12 月 24 日止（下稱「活動期間」），參加人購買小改Swift需於活動期間建立訂單，並於12月31日前領牌，可參加好禮二選一活動，獲贈「ReFa CARAT美顏按摩棒」乙支(市價NT$7,500)或「Swift專屬迎賓門檻飾板」及「運動風擾流尾翼」乙組(市價NT$9,000)，並可獲得Swift專屬限量帽T乙件(市價NT$1,280)。本專案不得與其他折扣、優惠或活動併同使用。
  3. 如贈品缺貨、或因不可抗力之原因（包括但不限於因法令造成工廠停工或運輸中斷等情形）致贈品不能如期交付，TAIWAN Suzuki 得變更優惠內容，參加人同意無條件接受 TAIWAN Suzuki 所替換之等值贈品及/或其他減免費用項目/金額。
  4. 參加人參加本專案所獲贈之贈品，其款式、大小、顏色等均以實物為準，參加人不得挑選。贈品數量有限，贈完為止。
  5. 參加人不得要求 TAIWAN Suzuki 將優惠內容折現、替換為其他物品、減免其他加值服務費用或任何其他費用，或將優惠内容移轉予他人。
  6. 參加人不得直接或間接，親自或透過第三人，以任何不當方式，包括但不限於贈送或提供各種形式之禮品、折扣、現金及/或服務，招攬非特定之消費者，以累積取得贈品之數量。經 TAIWAN Suzuki 認定使用不當方式招攬者， TAIWAN Suzuki 將直接取消該參加人獲得贈品之資格。
  7. 贈品相關稅款扣繳事宜，依中華民國稅法規定辦理。
  8. 車款之各項配備作動可能有其條件限制，商品規格說明受限於廣告篇幅，亦可能未盡完整，消費者於購買前務必洽詢各展示中心詳閱相關說明。
  9. TAIWAN Suzuki保留以上活動內容變更及最終解釋之權利，變更或修改訊息將於TAIWAN Suzuki官網公布，不另行通知。
 
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