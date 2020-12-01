我們不該被定義！曾之喬：學著去擁抱別人貼得標籤

今年年初「喬喬」曾之喬與飛輪海成員辰亦儒攜手共結連理，邁入人生的下一篇章，讓支持她許久的粉絲們替她感到非常開心。回首過去近20年的生活，曾之喬說過自己是在演藝圈長大的孩子，所有的青春都奉獻在此。現在人們想到她，幾乎會將「曾之喬」與「女神」二字劃上等號，但她卻一度認為自己是個俗氣的人。

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從14歲懵懂無知的本土偶像到登上紐約時報的Instagram版面，她，經歷了什麼？

▲曾之喬事業愛情兩得意。（圖／曾之喬FB）

日前度過32歲生日的曾之喬，將自己過半的人生都奉獻在娛樂事業上。當年僅14歲的她與劉品言共組女子團體「Sweety」出道，發行過三張團體專輯，並參與多部偶像劇的演出，幾乎可以說是一炮而紅。

「要打，就去練舞室打！」這幾年，這句來自2004年偶像劇《紫禁之巔》的經典台詞突然成為一股潮流，大家逐漸想起劇中那稚嫩的女主角，正是現在這位曾之喬。那年才16歲的年紀，明明還是一個正值青春年華，喜歡玩樂的少女，卻一肩扛起當時黃金時段的偶像劇女主角，那壓力可想而知。



▲曾之喬當年16歲就演出黃金時段偶像劇女主角。（圖／曾之喬FB） 多年前的訪談她聊到當時演出的偶像劇，曾說過，好幾度她興起過放棄的念頭，這些幾乎清一色都是傻白甜的角色，無論是《紫禁之巔》中的小影、《格鬥天王》的小葵還是《惡女阿楚》的阿楚（這就是個比較「派」的傻妹）都不是走內心深度戲劇表現的角色，讓她感到很迷惘——儘管收視都開出紅盤，她仍然覺得自己還不夠努力。



而且，每一個踏入演藝圈的人，多少都有自己喜歡的領域，曾之喬之所以當演員，是因為想當歌手，想先從演戲被觀眾認識，接著再圓自己的歌手夢。無論是在演戲還是歌唱，她花了近十年的時光，最終交出了一張亮眼的成績單。可是問題來了，她還是卡住了。





「親民」理當是一個正面的形容詞，但曾之喬卻因為這兩個字摔了一大跤。



▲曾之喬形象良好。（圖／曾之喬FB） ＃親和力女神、＃很親切、＃本土女團、＃偶像劇女演員，曾之喬身上所背著的標籤，幾乎都是正向的，但她卻說她曾經恐懼過這些標籤。過往演出本土偶像劇的經歷，加上自然不做作的形象深受觀眾喜愛的她，明明形象這麼好，她究竟在怕什麼？



▲曾之喬曾經被品牌說不夠有質感。（圖／曾之喬FB） 原來曾之喬曾經被許多品牌和媒體認為不夠時髦、不夠有「貴」的形象，且被說質感不夠好，被時尚圈拒之門外，品牌廠商不願給她機會。她認為「本土」不是不好，但是很不希望自己的演藝之路有所框架，工作狂如她的刁鑽性格，使得她很努力的想衝破這個限制。



2016年，終於有人願意給她機會，邀請她去參加米蘭時裝週，她起初的反應其實還是卻步，她擔憂自己撐不起品牌的服飾。「我從小都覺得自己很不懂穿搭，是個非常俗的人。」曾之喬坦白地說。



▲曾之喬以前對自己的穿搭很沒有自信。（圖／曾之喬FB）

隨著年紀的增長，和人生的磨練，曾之喬終於明白，比起努力撕下人們擅自貼給她的標籤，她要學著去擁抱這些標籤，與之共處，標籤不該限制著你我的能耐，而是該成為繼續往前走的動力。

▲曾之喬登上紐約時報IG版面。（圖／紐約時報IG）

於是，她鼓起勇氣去成為一個「親民」的時尚菜鳥。而這位菜鳥，成功登上了紐約時報Instagram的版面，成為全台灣繼小S之後的第二人，得到那張進入時尚圈的門票。