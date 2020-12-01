曾喊戴口罩無助防疫　川普疫情顧問頻惹爭議閃辭

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福斯新聞另也報導，阿特拉斯的合約已預計在本週稍後到期。
阿特拉斯在辭呈中寫道：「我寫信辭去擔任美國總統特別顧問的職務。」
他也感謝川普給他這個榮幸，並祝福即將上任的總統當選人拜登（Joe Biden）政府「一切順利」。
阿特拉斯表示，「我努力工作只為一個重點，即拯救生命並幫助美國人民度過這場疫情」，還說自己「向來憑藉最新科學和證據辦事，沒有任何政治考量或受到影響」。
阿特拉斯擔任川普疫情顧問期間，多數時間都招來爭議，如今在全美病例激增之際提出辭呈。
科學界和公衛界都對阿特拉斯在這個職位上的專業知識和資格提出嚴重質疑。
據路透社報導，阿特拉斯對付疫情的觀點也遭到史丹佛大學（Stanford University）醫學院和其他地方的同僚譴責。
雖然科學證據壓倒性地證明配戴口罩的好處，阿特拉斯10月間仍在社群媒體推特（Twitter）上推文表示：「口罩有用嗎？沒用。」推特隨後以不實訊息隱藏這則推文。
阿特拉斯也接受俄羅斯國家掌控的電視台今日俄羅斯（RT）專訪，期間淡化美國冠狀病毒傳播的嚴重性。阿特拉斯這個月在推特上為接受RT專訪一事致歉，稱自己不知道RT是美國登記在案的外國代理人（foreignagent）。
阿特拉斯11月間呼籲密西根州民眾「挺身而起」對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫作為，例如延緩疫情擴散的封鎖措施，而非全力以赴擊敗疫情。
截至今天晚間，美國累計有1352萬2247起確診病例，26萬7844人病故，兩項數據皆為全球最高。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1091201