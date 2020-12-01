集68860讚罷免吳思瑤 羅智強：感謝三立「看衰」宣傳
集68860讚罷免吳思瑤 羅智強：感謝三立「看衰」宣傳
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-12-01 12:40:48｜update2020-12-01 12:41:15
國民黨革命實踐研究院長、台北市議員羅智強，日前針對萊豬進口議題，發起罷免民進黨台北市立委吳思瑤的活動。羅智強對外表示，只要新成立的粉絲專頁，募集到罷免吳思瑤所需的68860票同樣數目的讚數，就會發起連署罷免吳思瑤。不過活動發起後，羅智強表示「三立新聞台立刻跳出來幫吳思瑤修理羅智強」，不過隔天粉專粉絲就破了18000，羅智強也隨即表示「感謝三立『看衰』宣傳」。
羅智強日前在臉書上發起即時投票。前天（27日）有89%的網友支持罷免挺萊豬立委，昨天羅智強加辦即時投票，選定原為士林北投市議員的台北市立委吳思瑤，結果贊成罷免吳思瑤的網友比例相當高，已經有95％、超過5500位網友投票支持罷免吳思瑤。對此羅智強也在臉書上直言，「這就是人民的憤怒，也是人民給吳思瑤的最後通牒」。羅智強表示，民進黨和三立都迷信，只要掌控媒體就可以洗人民的腦。「以為關了中天就可以矇了人民的眼、就可以摀了人民的耳，他們以為關了中天，台灣人民就被迫只能看三立等綠媒。」羅智強說，「我就是要告訴三立、告訴民進黨、告訴吳思瑤，不要把人民當笨蛋。」羅智強強調，罷免挺萊豬第一名的吳思瑤，就是燒穿這個黨媒黑心集團的第一把火，「告訴大家，你敢放萊豬，我就罷免你」。